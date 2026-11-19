Puebla cuenta con destinos para darse una escapada el fin de semana sin recorrer grandes distancias entre una localidad y otra. Cholula, Atlixco y Huejotzingo destacan por su cercanía con la capital del estado, además de ofrecer atractivos históricos, espacios naturales y propuestas gastronómicas distintas. Mientras que este pueblito de México que esconde una playa y se recorre en 15 minutos.

La ruta puede comenzar el sábado por la mañana en Cholula, continuar por Atlixco durante la tarde y reservar el domingo para Huejotzingo. Con esta planeación tendrás tiempo de ir a los principales atractivos de cada sitio y probar especialidades regionales. Mientras que este es el Pueblo Mágico de Zacatecas más colonial y precioso para visitar, según la IA.

3 pueblos mágicos de Puebla que puedes visitar juntos en un fin de semana para aprovechar el tiempo libre: hay naturaleza y deliciosa comida 3 pueblos mágicos de Puebla que puedes visitar juntos en un fin de semana para aprovechar el tiempo libre: hay naturaleza y deliciosa comida (Sitio web: Pueblos Mágicos)

Lo que puedes hacer en Cholula

La primera parada puede ser Cholula, localidad reconocida por su patrimonio arqueológico y religioso. Su principal atractivo es la Gran Pirámide, en cuya estructura se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. La Secretaría de Turismo señala que esta población tiene una historia que se remonta al año 500 antes de Cristo y que conserva 37 iglesias.

Después del recorrido por el centro histórico, la visita puede continuar por los restaurantes y comercios de la Plaza de la Concordia. Los portales forman parte de los espacios tradicionales para comer y descansar, mientras que el mercado Cosme del Razo permite conocer productos y preparaciones locales.

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Lo que puedes hacer en Atlixco

La segunda parada puede ser Atlixco, conocido por sus viveros, producción de flores y panorámicas del volcán Popocatépetl. El Cerro de San Miguel es uno de sus puntos de referencia, pues cuenta con un mirador desde el que se observa parte del valle.

La gastronomía es otro de los motivos para visitar esta localidad. La cecina atlixquense figura entre sus preparaciones más conocidas y suele acompañarse con tortillas hechas a mano. También destacan los moles, pipianes, adobos, pambazos y dulces de calabaza, tejocote y camote. Para el postre, los visitantes pueden buscar nieves, helados y sorbetes tradicionales.

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Lo que puedes hacer en Huejotzingo

El domingo puede reservarse para Huejotzingo, localidad con arquitectura religiosa, producción agrícola y tradiciones gastronómicas. Uno de sus principales recintos es el Exconvento de San Miguel Arcángel, cuya construcción franciscana comenzó en 1544 y concluyó en 1570, de acuerdo con el INAH.