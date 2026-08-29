México tiene grandes paisajes, desde Baja California hasta Yucatán. Pero en esta ocasión destaca un pueblito que se ubica a una hora de Puerto Vallarta, ya que esconde una playa con olaje suave y donde se respira calma, ideal para disfrutar de un fin de semana o de unas vacaciones fuera del bullicio, pues debido a que pocos la conocen, no es muy visitada, al igual que este lugar que solo recibe 100 personas al día.

Los Ayala, Nayarit, es el pueblo pesquero que se ubica entre montañas verdes y una vegetación tropical. El lugar, que pertenece al municipio de Compostela, tiene una playa con aguas de color turquesa y una arena que con el sol destella dorados impresionantes, ideales para fotografiar y no como este destino de México donde está prohibido.

El pueblito de México que esconde una playa y se recorre en 15 minutos|Escapadas.mx

Este pueblito tiene una playa con cero oleaje. Se ubica a una hora de Puerto Vallarta y está pegado a Rincón de Guayabitos, a tan solo 45 minutos. El lugar es tan secreto que pocos conocen de él y se recorre caminando en menos de 15 minutos.

Lo que debes saber del pueblito con playa

De acuerdo con el portal Guayabitos, Los Ayala ofrecen hospedaje desde 2 a 4 estrellas, pero lo que destaca no son sus hoteles, sino los famosos bungalows, que cuentan con cocina y área de comedor, donde podrás cocinar y preparar comidas para convivir con familia o amigos.

En el pueblito puedes caminar por sus calles y conocer cada uno de sus rincones, como lo es el kiosko y las pinturas de artistas locales que decoran la plaza principal.

Asimismo, visitar los puestos de comida que se ubican a pie de playa, donde ofrecen uno de los platillos populares de la región, como es el pescado zarandeado. Además, en estos locales puedes sentarte y apreciar todo el día las aguas turquesas del mar o la puesta de sol por la tarde.