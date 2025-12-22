Estos son los 5 lugares de México más buscados por los turistas para pasar esta Navidad

Navidad y Año Nuevo son dos celebraciones que impulsan a miles de personas a viajar, ya sea para reencontrarse con sus familias o para descubrir nuevos destinos. En este sentido,México se consolida cada año como uno de los países más elegidos en esta temporada.

Gracias a su diversidad cultural, su gastronomía y la posibilidad de combinar tradiciones navideñas con paisajes naturales únicos, el país ofrece diversos sitios que son elegidos por turistas locales y extranjeros. Personas de países como Chile, Argentina y Uruguay aprovechan el invierno del hemisferio norte para escapar del calor del verano sudamericano.

¿Cuáles son los destinos de México más buscados para viajar en Navidad?

Según la encuesta de World’s Best Awards que arroja las tendencias de búsqueda turística para esta temporada, estos son los 5 destinos de México que concentran mayor interés durante las fiestas decembrinas:

San Miguel de Allende (Guanajuato)

(Guanajuato) Nevado de Toluca (Estado de México)

(Estado de México) Creel (Chihuahua)

(Chihuahua) Tlalpujahua (Michoacán)

(Michoacán) Oaxaca de Juárez (Oaxaca)

¿Por qué son tan elegidos estos destinos de México para pasar las fiestas decembrinas?

Estos lugares destacan por ofrecer experiencias distintas entre sí, que van desde paisajes nevados y entornos naturales hasta celebraciones tradicionales, arquitectura colonial y una intensa vida cultural durante el mes de diciembre.

En el caso de San Miguel de Allende, sobresale por su arquitectura colonial y su ambiente festivo, además de contar con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad desde 2008 por la Unesco. En Navidad, sus calles se llenan de luces, eventos culturales y celebraciones religiosas que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, el Nevado de Toluca es una de las maravillas naturales más visitadas del país. Se trata del cuarto volcán más alto de México y su parque nacional recibe a miles de turistas que buscan paisajes invernales, caminatas y vistas espectaculares.

En cuanto al pueblo mágico de Creel, en Chihuahua, cautiva con sus bosques, lagos, cascadas y su cercanía a las Barrancas del Cobre. Es un sitio para conectar con la naturaleza y la magia de los paisajes navideños durante las vacaciones de invierno.

Tlalpujahua de Rayón, en Michoacán, combina su pasado minero con una fuerte tradición artesanal y un entorno serrano donde también se refugia la mariposa monarca. Por eso es un destino muy visitado en diciembre.

Finalmente, Oaxaca mantiene su posición como una de las ciudades más atractivas del país. Fue elegida en 2023 como la mejor ciudad para viajar según los World’s Best Awards y continúa conquistando a los visitantes con su gastronomía, fiestas y su riqueza cultural durante la temporada navideña.