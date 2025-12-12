Descubre el magnífico lugar que guarda la costa del Pacífico mexicano

Si quieres unas vacaciones diferentes pues aléjate del turismo convencional para dar paso al descubrimiento de un territorio virgen. El lugar que te contamos a continuación un lugar que se esconde en el Pacífico mexicano.

Este sitio envuelve un ambiente místico y artístico. Estamos hablando de Careyes, lugar que se logró debido a que un visionario vio todo el potencial que podía explotar en el lugar.

¿Qué tiene para ofrecer Careyes?

Careyes es un refugio reservado y magnético, enclave donde hedonismo, paisaje, fauna y arquitectura conviven en perfecta armonía. Quien hizo esto posible fue Gian Franco Brignone en 1968,cuyo objetivo era alejarse de Europa para dejar que su imaginación fuera libre.

Este sitio cuenta con 12 kilómetros de litoral que conserva su carácter salvaje de vegetación tropical, acantilados, manglares, lagunas y playas, muchas de las cuales solo tienen acceso por mar. Su ubicación es en las lindes de la Reserva de la Biosfera de Chamela y Cuixmala. Actualmente sigue conservando su santuario de tortugas; el nombre de Careyes viene por la gran cantidad de tortugas de carey que llegan a sus arenales a desovar.

Un dato a tener en cuenta es que en sus inicios, estuvo habitada por pequeñas poblaciones indígenas que estuvieron ligadas al ecosistema. Consideraban al mar, la selva, las rocas y los cerros como entidades vivas y sagradas, además de rendir culto a sus ancestros y a las fuerzas naturales que mandaban sobre la vida costera.

Maldita belleza de casa en la costa de Careyes en México. pic.twitter.com/r0X5lAmiT0 — Cavinsky ® (@____TRC____) June 27, 2023

El nombre Teopa, nombre de una playa, tiene como significado «lugar de reunión de los dioses». Y en uno de sus cerros se encuentra la Roca Cabeza de Indio, que fue un escenario muy especial para ellos y donde enterraban a sus muertos.

La web oficial de Careyes tiene como opciones actividades como montar a caballo por la costa. Desde embarcaciones es posible avistar delfines y, entre diciembre y marzo, también ballenas jorobadas con sus crías.

También se pueden realizar paseos por la selva, manglares y observar en lagunas aves tropicales y cocodrilos de agua salada, en un territorio donde incluso habitan jaguares, así como propuestas acuáticas como snorkel, kayak o paddle surf.

