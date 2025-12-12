Adamari López aclara que Ángela Aguilar no fue grosera con ella

La presentadora de televisión Adamari López se volvió tendencia en redes sociales tras viralizarse un video de su encuentro con la cantante mexicana Ángela Aguilar durante una premiación internacional. En el clip, López aparece pidiéndole una foto a la intérprete de “La Llorona”, quien posó con gesto serio, lo que generó comentarios negativos hacia la mexicana.

Ante la ola de críticas, López decidió aclarar lo ocurrido y explicar el contexto detrás de ese momento. Según relató, el encuentro sucedió hace un año, justo después de que ella se cambiara de vestuario para presentar un premio en la gala. En ese instante se cruzó con Aguilar y su equipo, quienes se preparaban para subir al escenario.

“Yo había sido host como de una alfombra y me había cambiado porque me tocaba presentar un premio. Iba de camino para presentar el premio y me crucé con Ángela y su equipo, que iba a cantar. Estaba ella vocalizando y a mí me parece una nena tan linda y tan talentosa. Yo no había tenido la oportunidad de coincidir nunca con ella también, y como nos cruzamos en ese momento… También Conchita [publicista] era parte de la gente que la conocía y le dije: ‘Conchita, ¿le puedo pedir una foto?’”, explicó López.

Ángela Aguilar nunca se negó a la foto

La conductora aclaró que Aguilar aceptó tomarse la foto sin inconvenientes: “Iba para su show, iba vocalizando y me dijo que sí”. López añadió que desconocía que alguien más estaba grabando el momento, lo que dio pie a interpretaciones erróneas sobre la actitud de la cantante.

Según la presentadora, la seriedad de Aguilar se debía a que estaba concentrada en su presentación en una premiación internacional. “A lo mejor ella no es tan sonriente, en esos momentos iba enfocada a lo que iba, que era a cantar, pero ella se paró a darme la foto. Nunca fue grosera, ni se portó mal conmigo. Al contrario, siento que al pararse a tomarse la foto fue muy gentil”, afirmó.

Una confusión aclarada

López aseguró que leyó los comentarios en redes sociales y comprendió cómo se interpretó el video, pero insistió en que todo fue una confusión: “Sé cómo lo vieron los demás porque leí los comentarios, pero siento que ella conmigo fue muy linda porque se paró a darme la foto”.

Con estas declaraciones, Adamari López busca disipar las críticas hacia Ángela Aguilar y dejar claro que la cantante fue respetuosa y amable en todo momento.