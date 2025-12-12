Decir esta frase en lugar de “lo siento” demuestra que eres más fuerte emocionalmente que la mayoría

Decir “lo siento” es una frase que a muchas personas les enseñaron cuando hay que pedir disculpas. Sin embargo, casi nadie sabe que existe una aún más poderosa que transforma por completa tu fortaleza emocional y genera una conexión: “gracias”.

Quienes usan esta palabra comunican madurez y demuestran que dominan la comunicación verbal y no verbal al relacionarse con otras personas. Aunque algunos se lo atribuyen a Steve Jobs, el empresario detrás de la marca Apple, creadora de los iPhones, lo cierto es que no existe una manera de comprobarlo.

Sin embargo, lo que es cierto es que, según psicólogos, esta afirmación es correcta y que, de hecho, podría ayudarte en tu día a día.

Por qué decir “gracias” es mejor que “lo siento”

Decir “gracias” genera confianza en uno mismo y rompe con el hábito de disculparse de todo. Según Jeffrey Bernstein, psicólogo con más de 30 años de experiencia, este pequeño, pero poderoso hábito te hace ser cálido y amable, sin perder confianza en absoluto.



“En lugar de: ‘Perdón por llegar tarde’”, hay que decir: ‘Gracias por esperarme’”, explica en especialista en un artículo publicado en Psychology Today.

Luego, ofreció más ejemplos:



“En lugar de: ‘Perdón por hacerte perder el tiempo’, decir: ‘Aprecio tu tiempo’”.

“En lugar de: ‘Perdón por el error’, hay que decir: ‘Gracias por notarlo, lo arreglaré’”.

Puedes decir “gracias” en lugar de “lo siento” en algunas circunstancias.|(ESPECIAL/CANVA)

Si usas este método sencillo, alejas la culpa y la autoinculpación, enfocándose más en el agradecimiento y la búsqueda de soluciones.

En qué momentos debes decir “lo siento”

Aunque decir “gracias” puede ser la mejor forma de no corromper tu propia confianza no significa que no debas usarla nunca. Bernstein sugiere usar el perdón en situaciones en las que realmente necesitas expresar ese remordimiento.

Cómo tener confianza en ti mismo: los hábitos que debes hacer

Si quieres tener más confianza a la hora de relacionarte con otras personas, también puedes aplicar algunos trucos psicológicos que te pueden ayudar a sentirte con más seguridad.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología

Eva M. Krockow, investigadora de la Universidad de Leicester, explica que la falta y exceso de confianza es algo común, sobre todo a la hora de juzgar tus propias habilidades. Por eso, el portal Psicología y Mente, recomienda estos 7 hábitos: