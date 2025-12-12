Exatlón México estalla: Mati gana su 5ª medalla y confiesa su crisis emocional rumbo a la final. ¿Abandonará la competencia?

La atleta también destacó la calidad de personas con las que comparte dentro de la competencia, advirtiendo que fue muy feliz de competir por la medalla en contra de Paulette, superando a Jaz, reconociendo que valoro mucho el competir contra sus compañeras.

¿Cuál es el objetivo de Mati dentro de la novena temporada de Exatlón México?

Mati dejó en claro que buscará superar el récord que mantiene y llegar lo más fuerte posible a la gran final. Con cinco medallas en el bolso, Mati sabe que solo necesita tres más para superar su mejor marca dejada en la temporada 7.

“No estoy imparable, pero estamos bien. Quiero llegar a las siete medallas, quiero superar el récord”, afirmó.

Además, Mati señala abiertamente que no se encuentra en su mejor momento, pero también compartió con sus seguidores que, a pesar de que nunca ha caído en un Duelo de Eliminación, ya cuenta con un plan:

“Espero no usar mis medallas, pero si caigo en duelo, ahí están. Nunca las he usado, pero vivir el duelo de la última vida es parte del riesgo”.

¿Qué le ocurre a Mati y por qué se siente fuera de lugar dentro de la novena temporada?

Mati ha mantenido a sus fans al borde del asiento, ya que, dentro de la entrevista, declaró que no se siente en su mejor momento: “Estoy bajoneada porque hay días complicados. Me duele el cuerpo; es cansancio mental. Pero estoy firme, estoy aquí y le seguiré echando ganas”.

Finalmente, lanzó un deseo que encendió a la afición escarlata: “Aunque aún falta, lo que me gustaría es una Final Roja”.