El pueblo cerca de CDMX que es hermoso y se puede visitar en febrero porque hay cascadas de agua calientita, según la IA

Si estás buscando una escapada diferente sin alejarte demasiado de la ciudad, este pueblo cerca de la CDMX es una opción perfecta para febrero. Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), además de ser hermoso y lleno de paisajes naturales, destaca por sus cascadas de agua calientita, ideales para relajarte y disfrutar del invierno de una forma única.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, este lugar no es exactamente un "pueblo" tradicional, pero está muy cerca del pequeño poblado de El Cardonal, en el estado de Hidalgo. Se trata de Grutas de Tolantongo, uno de los sitios naturales más hermosos para visitar desde la Ciudad de México.

¿Qué puedes hacer en Grutas de Tolantongo?

Desde la Secretaría de Turismo mencionaron que en este lugar hay muchísimo por hacer, sobre todo si buscas naturaleza, relax y aventura, como por ejemplo:



Disfrutar de las pozas de aguas termales: son su mayor atractivo. El agua es calientita y perfecta para febrero, con vistas increíbles al cañón.

son su mayor atractivo. El agua es calientita y perfecta para febrero, con vistas increíbles al cañón. Entrar a las grutas y al túnel: puedes caminar dentro de cuevas naturales por donde corre agua termal. Es una experiencia única y muy instagrameable.

puedes caminar dentro de cuevas naturales por donde corre agua termal. Es una experiencia única y muy instagrameable. Nadar en el río de agua caliente: a diferencia de otros ríos, este mantiene una temperatura agradable y es ideal para relajarte.

a diferencia de otros ríos, este mantiene una temperatura agradable y es ideal para relajarte. Visitar las cascadas termales: hay pequeñas cascadas de agua tibia donde puedes pararte debajo y disfrutar del entorno natural.

Hacer senderismo y caminatas: el lugar cuenta con senderos para explorar el cañón y tomar fotos espectaculares.

el lugar cuenta con senderos para explorar el cañón y tomar fotos espectaculares. Acampar o hospedarte ahí mismo: puedes quedarte en zona de campamento o en hoteles rústicos dentro del complejo.

puedes quedarte en zona de campamento o en hoteles rústicos dentro del complejo. Tomarte fotos panorámicas: las vistas desde las pozas escalonadas son de las más bonitas cerca de la CDMX.

¿Cuál es la mejor época del año para visitarlo?

La mejor época del año para visitar Grutas de Tolantongo es de noviembre a marzo, especialmente en enero y febrero. Durante estos meses, el clima es más frío, lo que permite disfrutar al máximo de sus aguas termales calientitas.

Además, hay menos lluvias, los paisajes se ven espectaculares y la experiencia en las pozas, grutas y cascadas es mucho más agradable.