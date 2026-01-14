Las 2 playas de Nayarit que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar, según IA
Nayarit esconde playas perfectas para quienes buscan sumergirse sin preocuparse por animaales ni el oleaje fuerte. Checa cuáles son.
Si estás buscando playas seguras para nadar y relajarte, la inteligencia artificial (IA) analizó oleaje, corrientes y experiencias de viajeros para identificar los 2 sitios de Nayarit con agua cristalina, tranquila y sin “agua mala”. Estos destinos destacan por su belleza natural y ambiente relajado, ideales para disfrutar del mar sin riesgos y con total tranquilidad.
Según la herramienta digital Chat GPT, actualmente existen dos playas que son famosas por su belleza natural y su rica biodiversidad marina, pero también son ideales para sumergirse. Asimismo, siempre conviene preguntar a locales antes de entrar al mar.
¿Cuáles son las mejores playas de Nayarit para nadar?
- Los Ayala: cuenta con un mar muy tranquilo, casi sin oleaje, con agua clara y poco profunda, ideal para nadar sin riesgo. Además, es perfecta para familias y personas que buscan relajarse. En tanto, aseguran que la presencia de agua mala es poco común gracias a su bahía protegida.
- Playa La Manzanilla (La Cruz de Huanacaxtle): queda ubicada dentro de una bahía, lo que reduce corrientes fuertes. Cuenta con agua cristalina y calmada, ideal para nadar y hacer snorkel ligero. También es famosa por su ambiente relajado y menos masivo que otras playas cercanas, con bajas probabilidades de medusas durante la mayor parte del año.
Esto debes tener en cuenta a la hora de visitar las playas
Desde el portal turístico México Desconocido dieron a conocer todo lo que debes tener en cuenta a la hora de visitar particularmente estas dos playas de Nayarit, entre lo que recomendaron:
- Revisar el clima y el oleaje antes de entrar al mar.
- Respetar las banderas y señalamientos de seguridad.
- Usar protector solar con frecuencia.
- Mantenerte bien hidratado durante el día.
- Evitar nadar solo, especialmente si no conoces la zona.
- Preguntar a locales o salvavidas sobre corrientes o presencia de agua mala.
- No te alejes demasiado de la orilla.
- Cuidar el entorno y no dejes basura en la playa.
Asimismo, es crucial que siempre sigas las indicaciones de seguridad y no debes alejarte demasiado de la orilla para disfrutar la playa sin riesgos.