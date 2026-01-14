Las 2 playas de Nayarit que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar, según IA

Si estás buscando playas seguras para nadar y relajarte, la inteligencia artificial (IA) analizó oleaje, corrientes y experiencias de viajeros para identificar los 2 sitios de Nayarit con agua cristalina, tranquila y sin “agua mala”. Estos destinos destacan por su belleza natural y ambiente relajado, ideales para disfrutar del mar sin riesgos y con total tranquilidad.

Según la herramienta digital Chat GPT, actualmente existen dos playas que son famosas por su belleza natural y su rica biodiversidad marina, pero también son ideales para sumergirse. Asimismo, siempre conviene preguntar a locales antes de entrar al mar.

¿Cuáles son las mejores playas de Nayarit para nadar?

Los Ayala: cuenta con un mar muy tranquilo, casi sin oleaje, con agua clara y poco profunda, ideal para nadar sin riesgo. Además, es perfecta para familias y personas que buscan relajarse. En tanto, aseguran que la presencia de agua mala es poco común gracias a su bahía protegida.

Playa La Manzanilla (La Cruz de Huanacaxtle): queda ubicada dentro de una bahía, lo que reduce corrientes fuertes. Cuenta con agua cristalina y calmada, ideal para nadar y hacer snorkel ligero. También es famosa por su ambiente relajado y menos masivo que otras playas cercanas, con bajas probabilidades de medusas durante la mayor parte del año.

Esto debes tener en cuenta a la hora de visitar las playas

Desde el portal turístico México Desconocido dieron a conocer todo lo que debes tener en cuenta a la hora de visitar particularmente estas dos playas de Nayarit, entre lo que recomendaron:



Revisar el clima y el oleaje antes de entrar al mar.

Respetar las banderas y señalamientos de seguridad.

Usar protector solar con frecuencia.

Mantenerte bien hidratado durante el día.

Evitar nadar solo, especialmente si no conoces la zona.

Preguntar a locales o salvavidas sobre corrientes o presencia de agua mala.

No te alejes demasiado de la orilla.

Cuidar el entorno y no dejes basura en la playa.

Asimismo, es crucial que siempre sigas las indicaciones de seguridad y no debes alejarte demasiado de la orilla para disfrutar la playa sin riesgos.