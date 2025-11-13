El Pueblo Mágico de Puebla en donde puedes hacer tus propias esferas de Navidad y pocos lo conocen
Existe un Pueblo Mágico en el país que no es tan turístico, pero puedes vivir la experiencia única de crear tus propias decoraciones para las fiestas.
En el corazón del estado de Puebla se encuentra Chignahuapan, un encantador Pueblo Mágico que se ha ganado la fama de ser la cuna de las esferas navideñas en México. Aunque muchos visitan otros destinos más conocidos durante las fiestas, pocos saben que en este lugar puedes vivir la experiencia única de crear tus propios diseños de Navidad, realizado con vidrio soplado.
El taller artesanal forma parte del día a día de este pueblo, donde más de 200 familias se dedican a la elaboración de esta decoración, convirtiendo a este lugar en uno de los principales productores del país. Además, cada año celebra la Feria Nacional del Árbol y la Esfera, un evento lleno de color, música y tradición que atrae a visitantes tanto nacionales como internacionales, de acuerdo al sitio México Desconocido.
Además de su espíritu navideño, Chignahuapan cautiva con su arquitectura colonial, sus aguas termales y su famoso Santuario del Honguito, lo que lo convierte en un destino perfecto para disfrutar durante todo el año, según la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT.
Otros atractivos que no puedes perderte de conocer en Chignahuapan
Este Pueblo Mágico más navideño de Puebla ofrece otros atractivos que no deberías perderte si vas a conocerlo:
- Basílica de la Inmaculada Concepción: un imponente templo que resguarda una de las imágenes más grandes de la Virgen María en Latinoamérica, tallada en madera y de más de 12 metros de altura.
- Laguna: ideal para dar un paseo en lancha, admirar el paisaje y disfrutar de un atardecer rodeado de montañas.
- Aguas termales: un espacio perfecto para relajarte en piscinas naturales de agua caliente, con propiedades curativas y vistas espectaculares.
- Kiosco y Plaza principal: el corazón del pueblo, rodeado de coloridas fachadas, tiendas de esferas y cafés donde puedes disfrutar del ambiente local.
- Santuario del Honguito: un sitio religioso único, famoso por resguardar un pequeño hongo petrificado con figuras consideradas milagrosas.
- Cascada de Quetzalapan: una impresionante caída de agua de más de 200 metros, rodeada de naturaleza y senderos ideales para los amantes del ecoturismo.