En el corazón del estado de Puebla se encuentra Chignahuapan, un encantador Pueblo Mágico que se ha ganado la fama de ser la cuna de las esferas navideñas en México. Aunque muchos visitan otros destinos más conocidos durante las fiestas, pocos saben que en este lugar puedes vivir la experiencia única de crear tus propios diseños de Navidad, realizado con vidrio soplado.

El taller artesanal forma parte del día a día de este pueblo, donde más de 200 familias se dedican a la elaboración de esta decoración, convirtiendo a este lugar en uno de los principales productores del país. Además, cada año celebra la Feria Nacional del Árbol y la Esfera, un evento lleno de color, música y tradición que atrae a visitantes tanto nacionales como internacionales, de acuerdo al sitio México Desconocido.

Además de su espíritu navideño, Chignahuapan cautiva con su arquitectura colonial, sus aguas termales y su famoso Santuario del Honguito, lo que lo convierte en un destino perfecto para disfrutar durante todo el año, según la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT.

Otros atractivos que no puedes perderte de conocer en Chignahuapan

Este Pueblo Mágico más navideño de Puebla ofrece otros atractivos que no deberías perderte si vas a conocerlo:

