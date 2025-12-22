El pueblo de Quintana Roo que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso: muy pocos lo visitan

Lejos de las playas más concurridas y de los destinos turísticos más famosos, existe un pueblo de Quintana Roo que sorprende por su belleza natural, su ambiente tranquilo y su encanto auténtico. Muy pocos lo visitan, pero quienes llegan descubren paisajes únicos, tradiciones vivas y una forma distinta de disfrutar el Caribe mexicano.

Se trata de Kantunilkín, ubicado en el norte del estado, dentro del municipio de Lázaro Cárdenas. Está ubicado a unos 80 kilómetros de Cancún y funciona como un punto de paso entre la zona hotelera del Caribe y comunidades más tranquilas del interior, cerca de la frontera con Yucatán.

¿Por qué Kantunilkín es considerado hermoso aunque casi no recibe visitantes?

De acuerdo al portal turístico TripAdvisor, este pueblo de Quintana Roo se distingue por varias razones, entre las que mencionaron:



Autenticidad maya viva: conserva tradiciones, lengua y costumbres mayas que forman parte del día a día, lejos del turismo masivo.

conserva tradiciones, lengua y costumbres mayas que forman parte del día a día, lejos del turismo masivo. Paisajes naturales: está rodeado de selva baja, caminos rurales y cercanía a cenotes y lagunas poco exploradas.

está rodeado de selva baja, caminos rurales y cercanía a cenotes y lagunas poco exploradas. Tranquilidad absoluta: no hay grandes resorts ni multitudes, lo que permite una experiencia relajada y genuina.

no hay grandes resorts ni multitudes, lo que permite una experiencia relajada y genuina. Arquitectura y vida local: su plaza principal, iglesia y mercados reflejan la esencia de un pueblo tradicional del sureste mexicano.

su plaza principal, iglesia y mercados reflejan la esencia de un pueblo tradicional del sureste mexicano. Puerta a destinos poco conocidos: desde Kantunilkín se puede llegar a sitios como Holbox, Chiquilá y comunidades rurales con gran riqueza natural.

Esto debes tener en cuenta antes de conocer Kantunilkín

Antes de conocer Kantunilkín, es importante tener en cuenta algunos aspectos para disfrutar mejor la experiencia, según el sitio web del gobierno:

