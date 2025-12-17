Estos son los 2 balnearios en Tlaxcala con las aguas termales más calientes para sobrevivir al frio, según la IA

Tlaxcala es uno de los 32 estados de México y el más pequeño en extensión territorial, ubicado en la región centro-oriente del país. Sus atractivos son muy interesantes por lo que si quieres escapar del frío es una buena opción.

En estas vacaciones de invierno puedes ir a Tlaxcala a disfrutar de dos balnearios con aguas termales que se destacan por su temperatura y servicios. Aquí vivirás una experiencia única junto con tu familia o amigos, además la tranquilidad es ideal.

¿Cuáles son los balnearios de aguas termales en Tlaxcala?

Centro Vacacional "La Trinidad" (Santa Cruz Tlaxcala)

Este es un sitio considerado como uno de los destinos termales por excelencia en Tlaxcala. Si hablamos de sus características, tenemos que decir que tiene albercas techadas y al aire libre que mantienen una temperatura agradable, ideal para los meses de invierno.

Servicios: Además de las piscinas, ofrece servicios de hotel, restaurante y amplias áreas verdes para picnic, lo que lo convierte en un complejo integral para refugiarse del frío.

Balneario Santa Lucía (Albercas, Tlaxcala)

Luego tenemos este balneario que se ubica en las faldas del volcán Popocatépetl, este rincón es famoso por sus aguas termales cristalinas. Sus aguas emanan de manantiales naturales, lo que garantiza una temperatura templada constante durante todo el año, perfecta para nadar incluso cuando la temperatura exterior es baja.

El entorno está rodeado de árboles centenarios y cuenta con toboganes y zonas de asadores, combinando la relajación del agua caliente con la recreación familiar. Esto lo convierte en uno de los más lindos para visitar.

Tenemos que mencionar que si bien Tlaxcala cuenta con opciones excelencias, pero también hay turistas que optan por las Aguas Termales de Chignahuapanen el estado vecino de Puebla (a corta distancia), las cuales son reconocidas por alcanzar temperaturas de hasta 50°C en sus pozas naturales.

Estos sitios son muy cálidos.|Canva

Sin embargo, Tlaxcala destaca por su riqueza histórica, cultural y natural, siendo un estado con gran valor patrimonial y tradiciones vivas.

