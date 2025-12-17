Alejandro Gou explica por qué Michaela Bisogno no participará en Matilda el Musical

La reciente controversia en torno a Matilda, el Musical, finalmente tuvo una aclaración clave: Michaela Bisogno, hija de nuestro querido conductor Daniel Bisogno, quien falleció hace casi un año, no formará parte del elenco final de la puesta en escena. Alejandro Gou, productor del proyecto, ya había confirmado su participación, pero recientemente explicó la situación y subrayó que la decisión se tomó pensando en el bienestar de la niña. Según lo que declaró, Michaela también estuvo de acuerdo con la decisión.

Desde el primer momento, la noticia generó conversación en redes sociales, sobre todo porque durante meses se había manejado la idea de que Michaela interpretaría a la icónica Matilda. Sin embargo, la realidad del proceso resultó ser bastante distinta.

¿Por qué Michaela Bisogno no estará en Matilda?

De acuerdo con lo explicado por Alejandro Gou, Michaela sí participó en audiciones, ensayos y preparación, como cualquier otra niña considerada para el papel. No obstante, el productor señaló que Matilda es un musical con altas exigencias físicas, vocales y emocionales, que requiere un ritmo de trabajo intenso durante varias semanas.

La producción evaluó distintos factores y concluyó que, en este momento, lo más sano era no continuar con su participación en el montaje, sin que esto represente un juicio negativo sobre su talento o potencial artístico.

Un proceso cuidado y sin señalamientos

El productor mostró su respeto a Michaela ni de Daniel Bisogno y afirmó que ella misma hablaba de no sentirse preparada para el evento. Algo bastante comprensible debido a los momentos difíciles que ha enfrentado a su corta edad. Cabe aclarar que también se ha señalado que Michaela no está dando marcha atrás a su sueño. Ella seguirá preparándose y creciendo como persona y como artista, y el no entrar a este proyecto no cambia el enorme esfuerzo que ella está poniendo.

El futuro de Matilda y de Michaela

Matilda, el Musical se estrenará el 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1, con un elenco encabezado por figuras como Jaime Camil, Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff.

En cuanto a Michaela Bisogno, su camino apenas comienza. Cuenta con preparación, interés artístico y, sobre todo, tiempo para decidir qué proyectos desea asumir más adelante, siempre acompañada de su familia.

