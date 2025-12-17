Los mejores consejos para tener un embarazo saludable después de los 40 años

El cierre del año trae consigo muchas sorpresas para distintas familias al interior del país, y muchas de estas esperan la llegada de un nuevo bebé para el siguiente caso. Si este es tu caso, y tú y tu pareja están esperando a un recién nacido después de los 40 años , entonces esta información es para ti.

Distintas personas tienen la idea de que, con 40 años o más, un embarazo es por demás riesgoso no solo para el bebé, sino también para la madre. Ante este hecho, un experto en salud ha revelado detalles y consejos para las familias que estén atravesando por este momento. ¿Eres uno de ellos?

¿Qué consejos seguir si estás embarazada y tienes más de 40 años?

Juan José López Galián, Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Quirón en San José, explicó que una dieta equilibrada, un descanso adecuado y realizar ejercicio son trucos que harán que tu embarazo a los 40 años o más no genere un impacto negativo en el bebé y en ti misma.

¿Estas embarazada en tus 40? ¿O planeas estarlo? Aquí te comparto información importante para romper con ese miedo que seguro tienes.

El experto en salud señala que estos procedimientos son claves para un embarazo saludable a cualquier edad, y más si se supera la barrera de los 40 años. Del mismo modo, es preciso mencionar que esto no exime la posibilidad de generar algunas enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión o la obesidad.

Sin embargo, las mismas no son “obligatorias” después de los 40 años si es que el embarazo se lleva a cabo de manera saludable. Finalmente, se recomienda una revisión ginecológica completa y general a la persona embarazada, la cual puede incluir antecedentes familiares relacionados a enfermedades hereditarias que puedan ser atraídas por la persona o el bebé.

¿Qué se recomienda comer durante el embarazo?

Si la persona embarazada no cuenta con ninguna restricción en cuanto a alimentos se refiere, expertos recomiendan degustar de frutas y verduras gracias a su aporte en fibra y vitaminas , mismas que le harán bien al bebé. Del mismo modo, no descartes los cereales integrales como la pasta, el pan, la avena o el arroz.