Ricky Martin pone en su lugar a influencer: “No mienta” por fotos íntimas

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en protagonista de una polémica digital luego de que el influencer español Mario Salvador publicara en Instagram unas supuestas fotos íntimas de ambos en un apartamento de España. Las imágenes, que mostraban al artista semidesnudo con una toalla blanca, rápidamente se viralizaron y generaron especulaciones sobre un encuentro entre ambos.

Sin embargo, la versión del joven se desmoronó cuando el propio intérprete respondió directamente en la sección de comentarios: “No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”. Con esta frase, Ricky Martin dejó claro que las fotografías eran falsas y creadas con inteligencia artificial.

La reacción del influencer tras ser desmentido por Ricky Martin

Lejos de retractarse, Mario Salvador aprovechó la atención mediática para publicar un video en el que lanzó una invitación al exintegrante de Menudo: “Ricky, haz que suceda. No muerdo”. El gesto fue interpretado por algunos como humorístico, pero también avivó la conversación digital y generó críticas hacia el influencer por intentar aprovecharse de la situación sentimental del artista.

Ricky Martin está soltero luego de terminar con Jwan Yosef

La polémica ocurre en un momento personal delicado para Ricky Martin, quien atraviesa una etapa de soltería desde julio de 2023 tras su divorcio con el artista plástico Jwan Yosef. La separación, luego de seis años de matrimonio, fue ampliamente comentada en medios internacionales. Martin y Yosef son padres de cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, y los menores Lucía y Renn. Desde entonces, el cantante ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida amorosa, enfocándose en su carrera y en su familia.

El peligro de las imágenes falsas con inteligencia artificial

El caso volvió a encender la preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial para crear contenidos falsos que involucran a figuras públicas. La facilidad con la que estas imágenes pueden difundirse y parecer reales plantea un reto para artistas y usuarios, que muchas veces consumen y comparten material sin verificar su autenticidad.

En este episodio, la rapidez con la que la foto alcanzó decenas de miles de interacciones demuestra el poder de las redes sociales para amplificar rumores.

Aunque Ricky Martin desmintió de inmediato la publicación, la imagen continuó circulando en distintas plataformas, generando confusión entre seguidores y curiosos.

Ricky Martin desmintió a Mario Salvador

Con su respuesta directa y contundente, Ricky Martin no solo desmintió el montaje, sino que reafirmó su compromiso con la transparencia frente a sus fans. El artista boricua, que ha construido una carrera marcada por la autenticidad y el talento, dejó claro que no permitirá que su imagen sea utilizada para alimentar rumores falsos.