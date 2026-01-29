La playa de Jalisco donde es más probable que veas delfines sin ir a un tour, según la IA

Los destinos con playa en Jalisco son sumamente populares por sus coloridos paisajes y majestuosos atardeceres. En este estado, las opciones para ir de vacaciones son variadas, pues hay zonas para los que quieren un viaje de completo descanso, pero también para los que buscan vivir aventuras entrañables, como lo es el avistamiento de delfines .

Al igual que como ocurre en otros puntos de México, existen ciertos lugares en donde es posible apreciar una aparición de estos animales marinos sin tener que recurrir a tours o guías especializados, únicamente confiando en la naturaleza. Y una apuesta casi segura para tener esta experiencia, son las aguas de Boca de Tomatlán, según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT.

Ambiente tranquilo y vistas espectaculares: así es la playa de Jalisco en la que suelen aparecer delfines

Aunque Puerto Vallarta es la playa más conocida de Jalisco, no es la única opción para pasar un día de sol y mar. Esto ya que el estado cuenta con diversas alternativas turísticas y los visitantes tienen la oportunidad de elegir la que mejor se adapte a sus planes, ya sea que vayan en familia, con su pareja o solos.

De acuerdo con información de Visita Jalisco, Boca de Tomatlán es una villa de pescadores y se encuentra casi junto a una bahía, lo que facilita que los animales pasen por ahí mientras hacen sus recorridos habituales. Por lo que tal como explican datos del Ayuntamiento de Tomatlán, además de estos mamíferos, hay otras especies que conviven en armonía desde las aguas.

Boca de Tomatlán es una playa desconocida, pero preciosa de Jalisco|Visita Puerto Vallarta

Cuenta con múltiples opciones de alojamiento para los viajeros, pero también está relativamente cerca de las principales zonas dedicadas al turismo y es muy sencillo llegar. Esta playa de Jalisco que es ideal para ver delfines incluso sin tomar un tour, se ubica aproximadamente a 30 minutos desde Puerto Vallarta y tiene acceso tanta para autos privados como para transporte público.

¿Cuáles son los mejores meses para ver delfines en Jalisco?

En cuanto a las temporadas ideales para presenciar en primera fila el avistamiento de delfines, es entre diciembre y marzo, pues en estos meses es cuando hacen mayores recorridos, detalla un artículo de Vallarta Mágico. Asimismo, pueden llegar a apreciarse ballenas jorobadas que toman rutas por alguna playa de Jalisco para trasladarse junto a sus crías recién nacidas.

Hay temporadas especiales para ver delfines en alguna playa de Jalisco|Canva

Para ambos casos siempre está la opción de contratar un tour guiado por expertos en el tema o basta con tener mucha paciencia y esperar a que estos mamíferos hagan acto de presencia. Sin importar la alternativa que elijas, recuerda que se trata de seres que merecen respeto. No es bueno espantarlos, acercarse demasiado a ellos y tampoco hay que alimentarlos, solo apreciarlos en su hábitat natural.