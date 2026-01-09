Las 2 playas de Baja California donde es más probable que veas delfines, según la IA

Ir de vacaciones no solo es una oportunidad de descansar plácidamente y desconectarse de la rutina unos días, también brinda la posibilidad de conectar con la naturaleza, dependiendo de los destinos elegidos. Hay ecosistemas que tienen una gran riqueza en fauna y hasta es posible ver a especies de cerca , tal como ocurre con los delfines en las playas de Baja California.

Dos de los lugares al norte de México en los que suelen darse avistamientos de delfines, son Playa San Quintín y Bahía de Todos Santos, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, están entre las recomendaciones turísticas para este tipo de experiencias.

Los delfines son una de las especies marinas que habitan en las playas de Baja California|Freepik

Cuáles son las playas de Baja California para ver delfines

Playa de San Quintín

Ubicada a menos de tres horas desde Ensenada, la Bahía de San Quintín es una excelente opción para ver delfines en su esplendor. De acuerdo con información de Destinos México, tiene cercanía con volcanes, lo que propicia que sus paisajes sean simplemente inigualables.

Además, esta es una de las playas de Baja California que cuenta con gran diversidad natural y hay múltiples especies de animales, ya sea porque están pasando un periodo ahí orientados por el clima o porque las condiciones son aptas para su preservación. En cuanto al paso de los delfines, una investigación de la Universidad Autónoma de Baja California indica que estas aguas es una zona transitoria para estos mamíferos y uno de los tipos más representativos es el "delfín nariz de botella".

La Bahía de Todos Santos es un conglomerado de playas en Baja California|Save The Waves, Canva

Bahía de Todos Santos

La Bahía de Todos Santos es un conglomerado de playas en Baja California, situado muy cerca de Ensenada, lo que favorece que los locales y turistas la consideren entre sus primeras opciones para ir de vacaciones.

Datos de Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN), señalan que en estos mares se resguardan varias especies que están clasificadas como amenazadas por su extinción. Como parte de la preservación a los delfines, en este lugar todos los protocolos para verlos están vigilados , en especial por los reportes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

San Quintín es una de las playas en Baja California que tiene avistamientos de delfines|Secretaría de Turismo

Antes de decidir a qué playas de Baja California ir para ver delfines en su hábitat natural, es importante considerar que se trata de seres vivos que merecen respeto a su integridad. Por lo que lo mejor es consultar opciones que cumplan con los lineamientos de cuidados y tener presentes las recomendaciones para no asustarlos ni afectar su desarrollo.