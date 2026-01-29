La playa de Yucatán donde es más probable que veas una mantarraya, según la IA

Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), en Yucatán existe una playa donde puedes encontrarte con mantarrayas. Estos majestuosos animales marinos suelen acercarse a ciertas zonas por sus corrientes y alimentación, y aunque su presencia puede ser impresionante, es importante conocer cómo actuar para disfrutar del encuentro de manera segura.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, una zona es conocida históricamente por haberse reportado una mayor posibilidad de ver estas criaturas : en Progreso y sus alrededores, específicamente en el área de las playas del malecón de Progreso y Chicxulub.

Lo que debes saber antes de aventurarte a nadar cerca de mantarrayas

Un análisis de la tecnología dio a conocer que en Progreso, Yucatán, se han reportado avistamientos y encuentros con mantarrayas, sobre todo cuando fenómenos como la marea roja las acercan a la costa y se vuelven más visibles para bañistas y pescadores.

|Crédito: Archivo FIA

Asimismo, nadar cerca de estos animales puede ser una experiencia impresionante, pero requiere precaución. Aunque son pacíficos y no suelen atacar, hay algunas recomendaciones clave, según expertos de la revista Traveler.

Entre ellos, mencionaron:



Mantén la distancia: No intentes tocarlas ni perseguirlas. Mantener al menos 2–3 metros de distancia es lo ideal.

No intentes tocarlas ni perseguirlas. Mantener al menos 2–3 metros de distancia es lo ideal. Evita movimientos bruscos: Nada despacio y con calma; los movimientos rápidos pueden asustarlas.

Nada despacio y con calma; los movimientos rápidos pueden asustarlas. No interfieras con su alimentación: Si ves que están comiendo o en grupo, respétalas y observa desde lejos.

Si ves que están comiendo o en grupo, respétalas y observa desde lejos. Usa equipo adecuado: Gafas de snorkel y aletas ayudan a moverte sin hacer ruido ni salpicar demasiado.

Gafas de snorkel y aletas ayudan a moverte sin hacer ruido ni salpicar demasiado. Respeta el entorno: No dejes basura y evita pisar arrecifes o zonas de vegetación marina.

No dejes basura y evita pisar arrecifes o zonas de vegetación marina. Infórmate sobre la temporada: Algunas épocas del año aumentan la probabilidad de avistamiento, especialmente cuando buscan aguas someras y cálidas.

¿En qué época del año es más probable ver mantarrayas?

Estos avistamientos en la costa suelen estar más relacionados con fenómenos ambientales puntuales que con una migración estacional clara. En tanto, especialistas aseguran que durante el verano, más precisamente de julio a agosto, es cuando más reportes de mantarrayas llegando a la orilla se han dado en Progreso y zonas cercanas.