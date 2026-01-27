Las 2 playas de Quintana Roo donde es más probable que te salga una mantarraya, según la IA

Las playas de Quintana Roo son conocidas por su belleza natural y su rica vida marina, lo que las convierte en un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Entre sus aguas cristalinas, es posible encontrar especies sorprendentes, como las mantarrayas, que suelen aparecer en zonas específicas del Caribe mexicano.

De acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial (IA) Chat GPT, actualmente hay 2 playas de este estado donde es más probable que veas a este animal. Además, la herramienta digital también mencionó qué las hace tan especiales para este tipo de avistamientos.

1. Playa del Carmen (especialmente Playa 88): en esta zona de Playa del Carmen se han reportado múltiples encuentros con mantarrayas cerca de la orilla, incluso con algunos incidentes de picaduras, lo que indica que estos animales suelen acercarse al litoral en determinadas épocas o condiciones.

|Crédito: Archivo FIA

2. Isla Holbox: particularmente en la zona de Punta Mosquito y Punta Cocos, se ha observado la presencia de mantarrayas en aguas poco profundas, sobre todo cuando la actividad humana es menor y las condiciones son tranquilas.

¿Qué debes hacer si te cruzas con una mantarraya?

Si te cruzas con una mantarraya, lo más importante es mantener la calma y respetar su espacio, según expertos de la revista Jara y Sedal. En su sitio web, especialistas mencionaron todo lo que debes hacer:



Mantén distancia: no intentes tocarla ni acercarte demasiado. Las mantarrayas no son agresivas, pero pueden defenderse si se sienten amenazadas.

no intentes tocarla ni acercarte demasiado. Las mantarrayas no son agresivas, pero pueden defenderse si se sienten amenazadas. Muévete lentamente: evita movimientos bruscos. Aléjate despacio y sin salpicar.

evita movimientos bruscos. Aléjate despacio y sin salpicar. Obsérvala desde un costado: no te pongas justo encima ni bloquees su salida; deja siempre una vía libre para que se aleje.

no te pongas justo encima ni bloquees su salida; deja siempre una vía libre para que se aleje. Arrastra los pies al caminar en el agua: si estás en la orilla, caminar arrastrando los pies ayuda a alertarlas de tu presencia y reduce el riesgo de pisarlas accidentalmente.

Asimismo, si ves una, considéralo un privilegio, dado que son animales impresionantes y parte esencial del ecosistema marino.