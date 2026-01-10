Los 2 pueblitos de México donde es más probable ver nevar en este enero 2026, según la IA

En México hay 2 pueblitos donde enero se convierte en uno de los meses más fríos, por lo que pueden ser idóneos para visitar y ver nevar en este 2026. Uno es considerado una de las zonas más frías de la nación, donde realizar una actividad normal se convierte en una gran odisea. Mientras que al otro se le conoce como la Suiza mexicana. En este par de playas es más probable que te pique una medusa en el agua .

La IA dio su veredicto final, los 2 pueblitos para ver nevar en este enero 2026 son La Rosilla en Durango y Arteaga en Coahuila. La primera zona se ubica en la Sierra Madre Occidental que durante diciembre y este mes se cubre de blanco. Mientras que el segundo lugar es conocido por su clima extremadamente frío y su bosque alpino. En este par de playa las corrientes son más fuertes para el ser humano .

La Rosilla y Arteaga son los 2 pueblitos de México donde se puede ver nevar en enero.|México Desconocido

La Rosilla y Arteaga, los pueblos donde podrás ver nevar este enero de 2026

La Rosilla se ubica en el municipio de Guanaceví y es un gran destino para los amantes de lo extremo y perfecto para pasar un fin de semana en completa tranquilidad al estar en contacto con la naturaleza.

No obstante, no es un lugar apto para todos, pues ha registrado temperaturas de hasta -20 °C, por lo que acudir sin la protección necesaria podría ocasionarte un resfriado, si bien te va. Pese a ello, es idóneo para las personas que desean experimentar un invierno bajo la nieve sin la necesidad de salir de México.

Mientras que Arteaga es un gran lugar turístico, pues es uno de los Pueblos Mágicos del país. Su ubicación es buena, ya que está a las afueras de Saltillo y cuenta con más opciones que solo ver nevar.

La Suiza de México, como se le conoce, cuenta con el Museo de Momias en San Antonio de las Alazanas y probar los vinos hechos en Los Cedros y Cofradía del Viento, según el portal México Desconocido. Además, puedes deslizarte por la pista de esquí de Bosques de Montreal, que durante enero se cubre de blanco.