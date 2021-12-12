El mundo del espectáculo reacciona a la muerte de Vicente Fernández.

Vicente Fernández murió este domingo a los 81 años de edad. El cantante mexicano fue uno de los más grandes exponentes de la música ranchera con más de 65 millones de copias vendidas y su participación en por lo menos 25 películas.

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la familia de Vicente Fernández dio a conocer su fallecimiento.

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Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando

El mundo del espectáculo despide a Vicente Fernández

El medio del espectáculo se ha pronunciado por medio de las redes sociales ante el lamentablemente fallecimiento del también conocido como El Charro de Huentitán.

Una de las primeras en mandar sus condolencias por la muerte de Vicente Fernández fue nuestra querida Pati Chapoy, quien por medio de su cuenta de Twitter expresó su sentir.

Triste noticia, este día nos deja #VicenteFernandez

Por su parte, Linet Puente también expresó su sentir ante el fallecimiento de Vicente Fernández.

Se ha ido un grande. El gran @_VicenteFdez ha fallecido a las 6:15 am. Un abrazo cálido a su familia. Vamos con más información en @HechosDomingo en unos minutos

Ricardo Montaner también se pronunció en sus redes sociales por la muerte de uno de los más grandes cantantes que ha tenido México.

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Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente, paz a su entrañable familia @alexoficial #Mexico #VicenteFernandez

Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández ,su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones.

Hombre amable y considerado con sus colegas.

Paz don Vicente ,paz a su entrañable familia @alexoficial #Mexico #VicenteFernandez — Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 12, 2021

El cantante español Alejandro Sanz también se expresó por medio de su cuenta de Twitter.

Día triste, sin palabras. La historia de la música mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos

Día triste, sin palabras. La historia de la música Mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre.

Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos. #DEP pic.twitter.com/krW3IWAgmv — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 12, 2021

Estas son solo unas de las muchas personalidades que se han manifestado por esta lamentable noticia, dejando claro que Chente dejó un legado imborrable.