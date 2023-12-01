VIDEO: Ataúd se cae de camioneta en plena calle y se viraliza.

La temporada de Halloween quedó atrás pero el incidente tan particular ocurrido en Culiacán, Sinaloa y registrado en un video, bien podría ser digno de una película de misterio o suspenso. En este sentido, la escena donde el ataúd se cae de camioneta fúnebre es tema de conversación y viral en la red social “X” antes Twitter.

Según trasciende el contenido audiovisual en el que ataúd se cae de camioneta en plena calle fue tomado por testigos desde otro vehículo. Así, con la carroza detenida al frente, se comprende que se trata de un accidente aunque causaría sorpresa en los conductores de la capital sinaloense y los obligaría a esquivar el ataúd.

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¿En qué calle fue visto el ataúd que se cae de camioneta?

De acuerdo con datos de medios informativos de Culiacán, el incidente donde el ataúd se cae de camioneta fue sobre el Boulevard Emiliano Zapata, a la altura de la Plaza de las Flores. Si bien, los conductores se llevaron una sorpresa, la escena no pasó a mayores ni provocó accidente alguno aunque la estructura del ataúd terminó un poco dañada.

💀⚰️ Un ataúd quedó tirado en plena calle luego que "se le saliera" a una carroza en Culiacán, #Sinaloa. pic.twitter.com/T2umQjX303 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 27, 2023

¿Qué dicen las autoridades por ataúd que se cae de camioneta?

Luego de convertirse en viral en “X” este video en donde ataúd se cae de camioneta en plena calle de Culiacán, las autoridades correspondientes fueron al lugar de los hechos para revisar el tema y confirmar que adentro del ataúd viajaba una persona fallecida. Por lo menos, así lo comparte Cuauhtémoc Chacón Mendoza de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS).

“Efectivamente había un cuerpo dentro de la caja, (...) venía de la ciudad de Michoacán”, describe el Comisionado Estatal. “Era un traslado y lo recibe la funeraria que estaba dando el servicio, lo llevaban al anfiteatro”, puntualiza frente a la prensa.

Por último, cabe señalar que la COEPRISS no levantará una sanción ni medidas legales por lo que revela el video en donde el ataúd se cae de camioneta en plena calle. Particularmente, el cuerpo viajaba embalsamado y preparado para el viaje, entonces no representaba una emergencia sanitaria y la funeraria tiene todos los requisitos en orden para operar.

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