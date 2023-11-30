VIDEO: Joven conmueve al bailar en su graduación con foto de su madre fallecida

Las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, algunas chuscas, otras divertidas y unas más emotivas. En esta ocasión les hablaremos de un joven que enterneció a los internautas al bailar en su graduación con la fotografía de su madre fallecida.

A lo largo de nuestra vida existen momentos memorables, uno de ellos es cuando nos graduamos de la escuela; sin embargo, este momento puede tornarse triste si no contamos con la compañía de nuestros seres queridos.

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Un momento así de triste lo vivió un joven salvadoreño, quien a pesar de la pérdida de su madre, decidió seguir adelante y acudir al evento. De acuerdo con medios locales, el joven fue identificado como Cristóbal y decidió rendirle un homenaje a su madre, quien murió antes del evento.

¿Cómo sucedieron los hechos? Cristóbal acudió a su graduación sin su madre, quien falleció días atrás. El momento más emotivo se dio cuando el joven se levantó, con el retrato de su madre, y comenzó a bailar con él en medio de los presentes que bailaban en parejas.

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Visiblemente conmovido y sin poder contener el llanto, el joven siguió bailando y el momento se hizo viral en redes sociales. Al final del baile, sus compañeros, con sus parejas, se acercaron a él para arroparlo.

El hecho se volvió por demás emotivo, pues seguramente su madre desde el cielo habría estado sumamente orgullosa de su hijo al verlo triunfar en sus estudios.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video conmovió a cientos de internautas, quienes publicaron mensajes de cariño y apoyo al joven, pues el video tocó fibras muy sensibles, sobre todo de aquellas personas que han vivido una situación similar.

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“Cristóbal eres el orgullo de mamá, créeme”, “Cristóbal fue fuerte hasta donde pudo”, “Cristóbal, no te conozco pero estoy segura que tu mamá siempre va a estar orgullosa de ti, te mando un fuerte abrazo”, “Dios te bendiga y ponga solo gente buena en tu camino”, “Cristóbal un abrazo gigante, tu mamá donde esté debe ser la mujer más orgullosa del mundo, se fue su cuerpo, su amor está contigo siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Tras las muestras de cariño y apoyo, Cristóbal les agradeció a todos y cada uno de los internautas que se tomaron el tiempo de regalarle unas palabras de aliento.