VIDEO: Oskarín se quita el maquillaje por primera vez.

De manera inesperada y ante todo pronóstico, pues era uno de los favoritos para ganar Soy famoso ¡sácame de aquí!, Oskarín fue eliminado por Jessica.

En una prueba de fuerza y concentración, ya que los participantes tenían que sujetarse de una base de hierro mientras estaban en el aire, el querido payaso no pudo ante la princesa de la jungla y se quedó con el tercer lugar de la competencia.

Antes de partir, el querido integrante de la familia de Venga La Alegría hizo algo inesperado e impactante, pues por primera vez en televisión se quitó el maquillaje.

Sí, el destrampado decidió mostrar a Óscar Gutiérrez en televisión, dejando claro que esta experiencia fue la indicada para corresponder al cariño de sus fans.

Sin duda, Oskarín fue uno de los mejores participantes de esta primera edición de Soy famoso ¡sácame de aquí!, tanto por lo que hizo en los retos como por su legado basado en su personalidad, carisma y entrega.

