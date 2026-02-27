Christian Chávez revela recaída tras la gira de RBD y revela cómo logró salir adelante

Christian Chávez abrió su corazón y decidió revelar que enfrentó una recaída en las adicciones después de terminar la gira de reencuentro de RBD. Por fortuna, no se dejó llevar y decidió buscar ayuda por iniciativa propia y gracias a eso hoy está cerca de cumplir dos años de sobriedad. El cantante habló abiertamente del proceso, mostrándose en una faceta vulnerable que conecta con miles de personas que atraviesan luchas similares.

También te puede interesar: VIDEO | Acusan a Carmen Salinas de hacer rituales inhumanos y desata fuerte polémica en redes

La recaída de Christian Chávez tras el éxito del Soy Rebelde Tour

La gira fue todo un fenómeno global que conquistó el corazón de millones de fans y es que era uno de los regresos más esperados del pop latino; desafortunadamente para Christian, el cierre del tour representó uno de sus momentos más complicados. El cantante confesó que, al terminar esta etapa intensa, recayó y decidió ingresarse voluntariamente en una clínica en Malibú, California. Dar ese gran paso por su cuenta lo llevó a entender el origen de su dolor emocional y dejó en claro al mundo que el éxito profesional no siempre significa estabilidad emocional.

El camino hacia la sobriedad y la sanación

El día de hoy, Christian Chávez suma un año y once meses de sobriedad. Él revela que el proceso no fue algo lineal ni perfecto, pues diario tenía que trabajar en él mismo para lograrlo. En su reflexión destacó que muchas veces uno no quiere reconocer que algo no se encuentra bien y pedir ayuda a tiempo se vuelve algo muy complejo.

|Crédito: Mezcalent

A pesar del paso de los años, confesó que algo que le sigue moviendo mucho por dentro fue la experiencia de salir del closet, la cual es un enorme peso emocional con el que cargo desde joven al crecer en un entorno conservador. Según relató, influyó en su relación con las adicciones y en la búsqueda de aceptación.

Cómo enfrenta ahora las críticas y su nueva etapa

Lejos de la presión que vivía antes, el cantante asegura que hoy se toma las críticas con mayor humor que antes. Incluso se atrevió a hablar de los comentarios que se han hecho en torno a su físico, explicando que el estrés y la colitis nerviosa influyeron en su apariencia.