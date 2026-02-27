9 modelos de uñas “jelly bean”, la tendencia JUGOSA perfecta

En el dinámico mundo de la manicura, las celebridades siguen marcando el ritmo de lo que veremos en las calles. Selena Gomez rompió internet con una propuesta irresistible: la manicura gominola. También conocida como “jelly bean", esta tendencia se caracteriza por una superficie rosa, translúcida y con un aspecto aterciopelado que imita la textura de un dulce.

¿Qué son las uñas “jelly bean"?

El artífice de este look es Tom Bachik, el manicurista de confianza de Gomez, quien compartió los detalles del esmalte utilizado. Se trata de un tono rubor perfecto para la primavera, perteneciente a su nueva serie de colores que se lanza oficialmente este 16 de marzo. Bachik describe esta técnica como una “manicura rosa jugosa con brillo”, logrando un acabado lechoso y masticable que parece sacado de una bolsa de caramelos.

El secreto de las uñas "Jelly" según Tom Bachik

Según el experto, esta tendencia dominará las temporadas de primavera y verano en este 2026. “Los nudes seguirán siendo lechosos y translúcidos, pero con matices más brillantes e intensos”, comentó Bachik a la revista Allure. La clave del éxito con Selena radica en que el tono emula un "brillo labial con rubor chicle", manteniendo la transparencia pero con un rosa bebé vibrante que aporta frescura a las manos.

9 modelos de uñas “jelly bean" para inspirarte

En rosado (Estilo Selena Gomez): El diseño original. Un rosado lechoso impecable sobre uñas redondas que evoca elegancia y juventud.

En colores claros: Un estilo para las más arriesgadas. La clave es destacar la textura “jugosa” utilizando tonos pasteles translúcidos.

|Pinteres

Nude Jelly: Perfecto para planes tranquilos, bodas o eventos formales donde se busca que el color de la piel resalte con un brillo saludable.

Colores vivos: Si prefieres algo llamativo, puedes usar geles transparentes en tonos neón o saturados para crear una estructura tridimensional.

|Pinterest

Ojo de gato: El efecto magnético del "ojo de gato" se potencia con el acabado jelly, especialmente en tonos claros bajo la luz del sol.



Nude marrón: Una versión más sofisticada y terrosa. Este tono chocolate translúcido luce espectacular en uñas cortas y cuadradas.



Combinado con brillos: Una mezcla de color, gel para volumen y un toque de esmalte escarchado para un look de fantasía.



Rojo Gominola: Si amas el rojo clásico, esta versión "jelly" te permite salir del molde con un acabado brillante y moderno.



Degradado (Boomer): Una técnica compleja que combina amarillo claro con rosado. Se inicia con la base amarilla y se aplica un "boomer" rosa en el centro para crear la ilusión óptica de una uña rellena de almíbar.

