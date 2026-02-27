Equipo Azul o Rojo: ¿Quién gana HOY 27 de febrero la Segunda Supervivencia en Exatlón México?

Dentro de Exatlón México, la intensidad aumenta esta noche, pues se disputan dos encuentros que definirán la supervivencia de alguna de las atletas. En esta etapa de la competencia, cada punto pesa más que nunca y esta noche, en la segunda Supervivencia, los atletas tendrán que darlo todo si quieren quitar de riesgo a una de sus atletas rumbo a la eliminación del próximo domingo.

Esta noche, la segunda Batalla por la Supervivencia no solo será física, sino también emocional, pues tanto Rojos como Azules saben que perder esta batalla podría orillar a una de las atletas a perder su continuidad dentro de la novena temporada.

¿Qué está en juego en la segunda supervivencia?

Para los atletas, la supervivencia es una de las competencias más determinantes de Exatlón México. Pues el equipo que logre la hazaña evitará poner en riesgo a uno de los suyos, lo que no solo beneficiará al equipo, sino que también será un golpe al ánimo del equipo rival.

En la semana 22 de la novena temporada, la resistencia, la puntería y la fortaleza mental no son solo esenciales, sino la base para inclinar la balanza dentro de la temporada, esto tomando en cuenta la salida de un Azul la semana pasada.

Cómo llegan Azul y Rojo al duelo del 27 de febrero

Del lado del Equipo Azul, se ha mostrado un gran ánimo en cuanto a la unidad, esto a pesar de la salida de Alejandro la semana pasada. No obstante, del lado del Equipo Rojo, se ha destacado la intensidad de sus atletas en cada circuito a pesar de los conflictos internos que los han mantenido en situaciones complicadas.

A pesar de que ambos equipos han vivido episodios de alta tensión interna, lo único que podría definir directamente en la segunda supervivencia de esta noche es la calma mental.

¿Quién tiene mayor probabilidad de ganar?

Aún faltan algunas horas para conocer de manera oficial quiénes serán las atletas que pondrán en riesgo su permanencia, la segunda supervivencia de hoy 27 de febrero promete convertirse en un punto de quiebre dentro de la semana 22. No te pierdas el desenlace de esta noche por Azteca Uno en punto de las 8:30 P.M.

