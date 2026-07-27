DIÁLOGO INTERNO

La forma en que te hablas define tu mundo

Por Joaquín Bonilla

Hay una voz que te acompaña todo el día. Aunque nadie más la escucha, influye en tu ánimo, motivación, seguridad y manera de enfrentar lo que te pasa.

Es tu diálogo interno: esa conversación constante contigo mismo que, sin darte cuenta, crea el filtro con el que interpretas al mundo.

A veces es una voz que acompaña y da claridad. Otras veces es una crítica dura, exagerada y repetitiva que termina agotándonos mentalmente.

Pensar de forma positiva no significa decirte que “todo está bien” e ignorar los momentos difíciles, sino enfrentarlos con una perspectiva constructiva y hablarte como lo harías con alguien a quien quieres: con honestidad y respeto.

Cambiar de enfoque no sucede de un día para otro, pero con práctica, podemos transformar nuestro diálogo interno y hacerlo menos crítico y más equilibrado.

Empieza a mejorar tu diálogo interno:

Identifica la voz negativa.Cada vez que notes un pensamiento duro o descalificador, haz una pausa mental. Reconoce que eso es una interpretación, no necesariamente un hecho. Cambia la forma, no la realidad.No necesitas convertir un pensamiento negativo en uno falso, basta con reinterpretarlo de manera más humana. “Soy tonto /un desastre” puede convertirse en “me equivoqué, puedo mejorar en esto”. Pregúntate si se lo dirías a alguien que te importa.Si la respuesta es no, entonces tampoco te lo digas a ti. Usa frases que alientan en lugar de exigir.Algo tan simple como “voy paso a paso” o “estoy aprendiendo” puede cambiar tu estado mental. Dale espacio al cansancio.Cuando estás fatigado, la autocrítica se dispara. Descansar es parte de tener un diálogo interno más equilibrado.

Con el tiempo, estas pequeñas acciones reducirán la autocrítica y darán espacio a más autoaceptación. No se trata de convertirte en una persona excesivamente optimista, sino en alguien que se motiva, reconoce las posibilidades que se presentan y toma acción.

La forma en que te hablas influye dentro y fuera de tus círculos spociales: en tus decisiones, cómo manejas los retos, tu capacidad de intentarlo de nuevo y la forma en la que te recuperas después de un mal día. Por eso, ajustar tu diálogo interno no solo mejora tu motivación; mejora la forma en la que te relacionas contigo mismo y con el mundo.

Vive Feliz, Vive Sin Drogas