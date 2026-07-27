REHABILITACIÓN EN MÉXICO: REGULACIÓN Y RIESGOS

Por Juan Carlos Benasco

En México la lucha contra las adicciones es un reto que enfrentan miles de familias.

Una de las mayores preocupaciones es saber dónde encontrar rehabilitación segura y digna. Porque no todos los centros que la ofrecen… son iguales.

Hoy te explicamos la diferencia entre una clínica certificada y los llamados “anexos”.

Los centros de rehabilitación certificados (ya sean profesionales, mixtos o de ayuda mutua) operan bajo la Norma Oficial Mexicana 028 y tienen que estar avalados por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La “CONASAMA”

En estos centros los pacientes tienen que ingresar con diagnóstico médico, deben recibir atención por personal especializado, contar con programas clínicos estructurados y procesos de desintoxicación supervisados.

El Dr. Juan Andrés Pineda, Coordinador médico de la clínica Monte Fénix señala “que los centros además deben contar con las instalaciones adecuadas, los dormitorios, baños, regaderas; inclusive separación para adolescentes, adultos, hombres, mujeres.

En la parte de Recursos Humanos, el centro debe contar con personas preparadas para brindar esta atención”, añade el especialista.

En contraste, existen otros espacios, conocidos como “anexos”, los cuales operan sin certificación, sin personal capacitado y por ende, sin regulación.

“En su mayoría son establecimientos donde no hay personal profesional, las personas han sido internadas en contra de su voluntad. En donde vemos tristemente hombres y mujeres compartiendo los mismos espacios y donde hay maltrato” comenta el Dr. Jose Ángel Prado, Director operativo y de patronatos de los Centros de Integración Juvenil.

Pero ¿Cómo puedes identificar un espacio confiable?

Amaya Ordorika Imaz, Directora del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México señala: “que cuente con registro a nivel nacional de conasama o registro del estado en el que se encuentre; que no lleven internamiento involuntario ni aislamiento de las personas; que el espacio tenga condiciones higiénicas y que haya personal médico”

La rehabilitación no es un castigo ni un encierro. Es un proceso médico, profesional y seguro.

Infórmate. Denuncia.

Y recuerda que la prevención siempre será la mejor herramienta.

#ViveSinDrogas