¿Por qué tu perro le teme a los cuetes?

Por: Karen Juárez

En el marco del 209 aniversario de la Independencia de México y próximas fechas decembrinas, la pirotecnia es una tradición en los festejos, sin embargo tienen algunas consecuencias como la contaminación ambiental, quemaduras, accidentes y en casos extremos pueden provocar la muerte.

Pero algunos de los efectos que no son tomados en cuenta es el estrés provocado en las mascotas, específicamente en los perritos quienes a causa de las explosiones por cuetes o petardos sufren de estrés. Según especialistas del hospital veterinario 24 horas Animal Home, estos puede provocarles desde una mala noche hasta entra en estado de shock, gastritis, en algunos casos pérdida de apetito hasta la muerte, esta principalmente en los cachorros.

Un ensayo realizado por la Universidad de Bristol en Inglaterra concluyen que aproximadamente la mitad de los perros urbanos sufre alguno de los síntomas relacionados con las explosiones, además señala que los perros mayores son más propensos a mostrar un comportamiento temeroso en respuesta a ruidos que los perros más jóvenes.

Por este motivo te damos algunas sugerencias para reducir el efecto del estrés en los caninos y algunas otras mascotas:



Colocarles tapones: Los tapones son suaves se ponen tapando el canal auditivo y algunos perritos se los dejan bien. Estos reducen el sonido y en consecuencia reducen el estrés.

Usar algunos medicamentos. Existen medicamentos de uso veterinario con efecto ansiolítico, es decir reducen la respuesta del cuerpo al estrés, logrando sobrellevar los ruidos de la pirotecnia. (Consulta cuales medicamentos con el veterinario).

Abrázalos: Si su mascota está muy estresada cuando estén tronando cuetes, abrázala y háblale suavemente para que se sienta acompañada, le dará tranquilidad y su estrés será más llevadero.

Ojo: Si el estrés es demasiado y no puedes ayudarle, será importante que acudas a un hospital veterinario para que le administren un tranquilizante o sedante y pase la noche tranquilamente.

¡CUIDALOS!



Fuentes:

Emily Blackwell BSc, Rachel Casey MRCVS and John Bradshaw PhD (University of Bristol). Firework fears and phobias in the domestic dog. RSPCA. science.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232713012401 &mode=prd

http://www.animalhome.com.mx/articulos/estres-por-pirotecnia-ruidos-perros-mexico.html

.