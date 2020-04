Las 5 científicas más importantes de la historia

La primera mujer en ganar un Premio Nobel, la primera en obtener dos Premios Nobel en distintas especialidades (Física y Química) y la primera en ser catedrática en la Universidad de París. Marie se licenció en física y matemáticas, hoy a 86 años de su muerte sus descubrimientos y su legado han servido en la física y la química para impulsar grandes avances.En 1903, recibió su primer Premio Nobel por el descubrimiento de elementos radioactivos; y en 1911 por sus investigaciones sobre el Radio y sus elementos. No sólo convirtiéndose en una de las científicas más conocidas en el mundo, sino una inspiración para millones de mujeres en el ámbito científico.



Rosalind Franklin

Rosalind Franklin era una joven y brillante físico-química, graduada y doctorada en Cambridge; que gracias a su trabajo se convirtió en una de las mujeres más influyentes en el mundo de la ciencia del siglo pasado. Su trabajo más importante fue el mejoramiento del aparato para fotografiar el ADN, gracias a esto se clarificó la estructura de doble hélice del ADN y provocó que se clarificara la existencia humana.Hasta hace apenas 10 años, su trabajo fue reconocido como debió de haber sido en 1962, cuando dos científicos hombres ganaron el Premio Nobel gracias a los descubrimientos de Rosalind 5 años antes.Rosalind Franklin.

Ann Tsukamoto

Gracias a Doctoras como Ann Tsukamoto la cura del cáncer podría estar cerca. Fue reconocida en 1991 como la poseedora de la patente de un proceso para aislar la célula madre humana; es importante, ya que si no hubiera descubierto esto no se podría identificar el cáncer a través de un estudio de sangre.Es la primera de un equipo mundial de científicos en desarrollar células madre artificiales para el páncreas y el hígado. No sólo se convirtió en una científica galardonada, sino que gracias a ella el mundo científico está más cerca de el descubrimiento de la cura para el cáncer.

Chien-Shiung Wu

Reconocida como uno de las mayores físicas experimentales de su tiempo, sus colegas se referían a ella como “La Autoridad”. Realizó aportaciones muy relevantes en física nuclear, resolvió uno de las preguntas más complejas en la física experimental y se convirtió en la primera mujer docente de Física en Berkeley.Además durante mucho tiempo apoyó instituciones dedicadas a las ciencias en China, su país de origen. Gracias a algunas de las instituciones que financió, abrió la primera escuela para que niñas; entre ellas su hija, estudiara ciencias evitando toda opresión masculina.

Lise Meitner

Lise fue una física sueca de origen austriaco que desde joven le apasionó la física gracias a uno de los docentes. Gracias a 4 años de investigación y pruebas en un laboratorio descifró la fisión nuclear, que fue un avance masivo para la ciencia.Después de muchos años de investigaciones y descubrimientos, Lisa fue echa a un lado por su compañero Otto, que recibió un Premio Nobel por el descubrimiento que Meitner había hecho. Por desgracia, lidió toda su carrera con una sociedad científica que no estaba preparada para la igualdad entre personas.

Por: Paula Ogando