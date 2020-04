WhatsApp planea cerrar las cuentas a menores de edad ¡Conoce los detalles!

Con el objetivo de brindar más protección a sus usuarios, el servicio de mensajería “WhatsApp” tiene planes de cerrar las cuentas de aquellas personas que no cumplan con un requisito de edad mínima, es decir; 13 años cumplidos. (Ver artículo)

Desde que #WhatsApp fue adquirida por #Facebook, se han hecho cambios dentro de la plataforma, y ahora ya se ejecutan las integraciones entre las dos apps e Instagram. Y es que después de los escándalos en los que se ha visto comprometida la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, las reglas de seguridad cada vez son más rigurosas.

Aún no hay noticias del proceso en que #Facebook eliminará las cuentas que no cumplan con los requisitos de edad y otras, sin embargo el número de activos va incrementando. De llevarse a cabo dicha purga, en México, se eliminarían cuentas de usuarios que no tengan una edad igual o mayor a 13 años.