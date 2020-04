¿Tienes visión borrosa, dolor de ojos o cabeza? ¡Cuidado! Puedes padecer Glaucoma.

Por : Karen Juárez

El Glaucoma es una enfermedad del ojo con la cual se va perdiendo la visión de manera gradual. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al acumularse, causa un aumento de presión en el interior del ojo que daña al nervio óptico que es muy sensible, llevando a la pérdida de la visión.



Frecuentemente, la ceguera debida al glaucoma puede prevenirse si se trata de forma rapida.

Esta enfermedad suele estar presente en ambos ojos, pero por lo general la presión intraocular se empieza a acumular primero en uno solo. Este daño puede causar cambios graduales en la visión y, posteriormente, pérdida total de la misma.

Iakov Filimonov El Oftalmólogo mide la presión ocular.

¿Sabías qué existen dos tipos principales de glaucoma?

Glaucoma crónico de ángulo abierto

Este es el tipo más común de glaucoma. Se produce gradualmente, cuando el ojo no drena el fluido tan bien como debería (similar a una drenaje atascado). Como resultado, la presión del ojo aumenta y empieza a dañar el nervio óptico. Este tipo de glaucoma no es doloroso y no causa ningún cambio en la visión al inicio. No obstante es importante realizarse exámenes oculares frecuentes para detectar indicios tempranos de daño en el nervio óptico.

Glaucoma de ángulo cerrado también llamado “glaucoma de ángulo estrecho”.

Este tipo se produce cuando el iris de una persona está muy cerca del ángulo de drenaje en el ojo. El iris puede bloquear el ángulo de drenaje. Esto es similar a si un trozo de papel quedara sobre el drenaje tapando el lavabo. Cuando el ángulo de drenaje queda bloqueado completamente, la presión ocular aumenta rápidamente. A esto se llama ataque agudo. ¡Se trata de una verdadera emergencia ocular y debe llamar al oftalmólogo de inmediato; de lo contrario, pudiera quedarse ciego!.

Estos son los signos de un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado:

· La visión se vuelve borrosa de repente

· Tiene dolor intenso en el ojo

· Tiene dolor de cabeza

· Tiene dolor de estómago (náuseas)

· Vomita

· Ve anillos o aureolas de arcoíris de color

· alrededor de las luces.



El glaucoma de ángulo cerrado puede causar ceguera si no se le trata de inmediato.

¿Cómo puedes prevenir el glaucoma?

Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos.

Todas las personas deben hacerse exámenes integrales para despistaje de glaucoma alrededor de los 40 años, posteriormente cada dos o cuatro.

Con información de American Academy of Ophthalmology y Glaucoma Research Foundation.