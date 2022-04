Angelita pudo cambiar su vida a través de A Quien Corresponda.

Pedía un mejor lugar para vivir y “volverse a sentir ser humano”. Conoce la historia de Angelita y sé testigo de esta gran acción que le cambió la vida.

Doña Angelita padece poliomelitis y hace un año perdió gran parte de movilidad en su cuerpo. Dependía de la ayuda que le brindaban sus vecinos, no tiene hermanos, ni padres y tampoco se casó, por lo que no tiene hijos. Asegura que la mayoría de las veces no desayuna ni cena, sin embargo se ha mantenido fuerte para continuar viviendo.

Se acercó a A Quien Corresponda para solicitar ayuda y tras atender su llamado, logramos canalizarla.

Conoce más de su historia en este video: