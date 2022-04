SE LLEVÓ A CABO EL ANIVERSARIO DE LOS 5 AÑOS DE ADN40, CONOCE CÓMO CELEBRAMOS ESTA CONMEMORACIÓN.

ADN40 CUMPLE 5 AÑOS DE SER EL CANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO Y SU ÉXITO SE VE REFLEJADO EN SER LOS FAVORITOS DEL PÚBLICO.

ADN40 EL CANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO, ha trascendido, creando un amor al público mexicano, con noticias: eficaces, veraces, evidentes, francas, auténticas, reales y estando al día, enfocándose en la ética y profesionalismo que los lleva a posicionarse como uno de los favoritos, y consentidos del público, y se ve reflejado en su 5to aniversario.

En Azteca social nos sentimos muy emocionados de esta evolución y compromiso de ADN40. Por ello el área de digital de A Quien Corresponda, realizó pequeñas preguntas, pero de GRAN IMPORTANCIA a aquellas personas que son fundamentales para LLEVAR LA INFORMACIÓN hacia los HOGARES MEXICANOS.

¿A QUE SE DEBE EL ÉXITO DE ADN40?

“En términos generales es la posibilidad de darle al público mexicano información confiable, verificada, a tiempo, a profundidad y siempre con contexto, no solamente diciendo que paso, si no ayudando, a entender las razones por las que las cosas suceden y las razones por las cuales no pueden volver a suceder.” Mencionó Luciano Pascoe. Director General de ADN40.

¿CÓMO EMPIEZA EL CAMBIO EN ADN40?

“Para empezar modernizamos nuestro foro, modernizamos nuestra imagen pero sobre todo el cambio más a fondo es que, el canal de televisión desaparece como prioridad y la noticia se convierte en el centro, entonces a partir de ese centro lo que estamos haciendo es distribuir en muchas plataformas todas las noticias, de tal manera que Tik Tok, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, se vuelven tan importantes como la televisión misma, ya que la gente que consume información en esas plataformas, es tan importante como la gente que ve televisión”. Afirmó el titular de dicha central informativa.

¿CÓMO VAN A CELEBRAR LOS 5 AÑOS DE ADN40?

“Básicamente hoy gracias a Jorge Garralda festejaremos con todo TV Azteca con más de dos mil paellas, para demostrarle a todo el equipo que somos ÚNICOS, que nos acompañamos en estos festejos y que no hay mejor manera que hacerlo compartiendo el pan, en este caso la paella”. Enfatizó.

Desde otro punto de vista, Jorge Garralda, Director General de Azteca Social, destacó su comentario a este festejo de ADN40, “Pues ya estamos con ADN 40 en su quinto aniversario en una transformación a lo que las nuevas generaciones exigen, ocupar todas las plataformas digitales para informar con noticias veraces, hacer las cosas como se tienen que hacer. Creando información eficaz, no hay ´fake news´ y hablando en un idioma claro. La gente entiende cuando le explicas las cosas a la primera y bien explicadas, por gente que habla como ellos. Y que mejor festejando los 5 años de ADN40.

Por otro lado, Oscar Hernández, Director Operativo de TV Azteca Social y Bruno Meza, Productor Ejecutivo de A Quien Corresponda, nos hablaron sobre lo que significa esta evolución para ADN40.

“A mí en lo particular lo que hacemos en la parte social, en lo que es A Quien Corresponda, Juguetón, Vive Sin Drogas, nos ha funcionado muy bien, porque ADN40 tiene una gran audiencia, llega a todo el país, y obviamente esta en todas las plataformas, creo que nos ayuda bastante para poder tener la cercanía con la gente y poder ayudar a mas personas y de igual forma se sumen más a querer apoyar y donar para el beneficio de la comunidad”. Mencionó el titular de Operaciones en el área de TV Azteca Social.

“Para mi significa mucho este gran proyecto y esta gran iniciativa de Ricardo Salina Pliego, de Benjamín Salinas, y ahora de Luciano Pascoe, es un referente no solamente en la noticia, sino también en la ayuda y el periodismo social, siendo un orgullo no solo pertenecer a quien corresponda, si no pertenecer también a ADN40”. Opinó, Bruno Meza.

La celebración se llevó a cabo junto a una paella para 2,050 personas, sirviendo medio kilo a cada platillo. La paella cuenta con una medida en su parrilla de 3 metros con 80 cm de lado a lado y con un peso de 950 kilos en total de la estufa y la paella.

Entre aceite de olivo, costilla, pollo, chistorra, tocino, ejote, almeja, jaiba, pimiento morrón, arroz, camarón y entre otros más, se preparó esta paella riquísima y exquisita, creando un festejo entre sonrisas de los que conformamos TV Azteca y ADN40.

Ricardo Salinas Pliego, Benjamin Salinas, Luciano Pascoe; de parte de todo el equipo de A Quien Corresponda, ¡FELICIDADES!, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este gran equipo que diariamente trabaja por el bien de México y de los mexicanos a través de su trinchera… la información y acciones de carácter social. Les deseamos el mejor de los éxitos y muchos años más por cumplir en este su prestigioso ADN40.