¡Ayúdanos a cambiarle la vida a Virginia!

Virginia es una señora carismática, amigable, luchadora y guerrera; tuvo un accidente en el cual se lastimo el dedo del pie izquierdo. Debido a su enfermedad de diabetes, las cosas se le complicaron y se le empezó a gangrenar el pie. Los médicos le amputaron su dedo pero las negligencias médicas que le realizarón arriesgaron sus piernas, ya que se le comenzó a gangrenar una pierna y posteriormente ambas piernas, las cuales tuvo que perder.

Anteriormente a este suceso, ella y su esposo vendían flanes para poder salir adelante, no cuentan con la economía suficiente para lo que implica tener la enfermedad y ahora ser una persona discapacitada. Virginia necesita de dos prótesis para continuar con su vida y poder seguir trabajando, ya que de esa manera obtiene los recursos de donde se sustenta su economía.

Las prótesis están valuadas en 100 mil pesos, todavía no se logra la meta, aun faltan más recursos para cambiar la vida de esta mujer luchadora. Te invitamos a que seas participe de esta buena causa y ayudes a Virginia a adquirir sus prótesis, que son vitales para poder continuar con su vida.

No es fácil para Virginia no tener la suficiente economía para poder adquirir prótesis que le ayudaran de mucho en su salud, tampoco es fácil el haber perdido sus piernas. Pero ella se está levantando y no va a dejar de luchar hasta que juntos logremos la meta.

En tu corazón esta poder ayudar, en tus ojos brillara la sonrisa de volver a ver a Virginia sonreír y de saber que si se puede con la ayuda de todos.

Tú puedes ser un héroe y cambiar una vida… tú puedes cambiar el futuro de Virginia.

CUENTA PARA PODER AYUDAR:

1271.8001.3482.2366.51 Banco Azteca. A nombre de Virginia Mata.

Mail para más info: donacionesaqc@tvazteca.com.mx