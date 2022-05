Bullying o Acoso Escolar, un borrón de sonrisa.

Hoy 2 de mayo se conmemora el Día Internacional Contra Bullying o el Acoso Escolar, cada vez más familias conocen la problemática que esta afectando a los niños y adolescentes hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas; Así mismo, menciona al acoso como una violación de los derechos de los niños y adolescentes en la educación, salud y su bienestar.

La violencia escolar que se genera derivado a este acoso compromete el bienestar de un niño, su salud psicológica y emocional, afectando su desarrollo cognoscitivo, logrando ser un fuerte impedimento en su rendimiento escolar. Según la tesis El “Bullying” un estigma más en la educación de las autoras Gómez Martínez Brenda y Alejandra Díaz Martínez Glennie de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el acoso escolar suele presenciar algunos tipos de conductas como el maltrato verbal, intimidaciones psicológicas, maltrato físico, aislamiento o exclusión social, te daremos algunos ejemplos que sufre una víctima del Bullying:

- Insultos.

- Difamaciones.

- Burlas privadas o públicas.

- Mensajes telefónicos.



- Amenazas provocando algún miedo.

- Gestos agresivos y groseros.

- Agresiones como patadas, empujones y golpes.

- Daños materiales, robo o destrozo de material escolar, libros, objetos personales, etc.

- Un compañero ignora a otro, no le dirige la palabra, impide la participación con el resto del grupo, convence a las amistades de la víctima para que ya no se acerquen a él/ella.

¿Cuáles son las causas del acoso escolar?

La exclusión social, la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación, la falta de normas en el ambiente familiar, la presión del grupo entre iguales, etc. De acuerdo con la tesis antes mencionada.

¿Cuál sería un factor de riesgo para que mi hijo pueda ser víctima o agresor?

Según la tesis el “Bullying” un estigma más en la educación. La convivencia en la familia es muy importante en la relación social que van a tener los hijos donde todo lo es importante como los estilos educativos de los padres, la relación existente entre los cónyuges y las interacciones entre hermanos si es que los hay, influye una familia con muchos hermanos, una madre que tuvo a su primer hijo a temprana edad.

¿Dónde puedo reportar una situación de acoso?

Presenta por escrito en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, C.P. 10200.

Tel. 55 56 81 81 25 extensiones 1127 y 1129.

Teléfono de larga distancia gratuita 800 715 2000.

O también la puedes tramitar en línea en https://www.cndh.org.mx/index.php/contacto .



