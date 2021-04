Como sacar tú licencia digital tipo A

Ante la pandemia la SEMOVI puso a disposición de los ciudadanos la opción de obtener la versión digital de su licencia plástica la cual tiene la misma validez que el documento físico.

Por el momento esta herramienta solo es para las personas con la licencia tipo A que tengan temporalidad limitada vigente misma que tendrán que contar con el plástico. Todo el proceso es desde la app CDMX, donde deberás registrarte e iniciar sesión para después seleccionar “Cartera Digital” y entrar en la opción de “Licencia” para colocar el número de tu plástico (sin la letra). En la parte de configuración se debe ingresar el CURP, correo, nombre completo y teléfono, dicho trámite no tiene ningún costo y se puede hacer desde casa.

Este trámite también pueden realizarlo personas que quieren renovar su licencia y que por diversas razones no lo han podido realizar, Como requisitos sus datos personales deben estar vigentes ante la Secretaria de Movilidad, como son Nombre, RFC, Foto y datos biométricos.

Si por laguna razón no se pudo realizar tu trámite digital es debido a que tus datos se encuentran incompletos en los registros de SEMOVI y solo podrás generar tu licencia digital hasta que estos datos sean actualizados al momento de tramitar tu renovación o reposición de forma presencial en los módulos disponibles. Durante la emergencia sanitaria, solo en Centros de Servicio de la Tesorería (CST) con cita previa.

Cabe destacar que quienes tengan licencia permanente no podrán por el momento realizar este trámite, ya que la base de datos no está actualizada.

Pasos a seguir:

1. Ingresa a la App CDMX desde tu Smartphone

2. Selecciona el modulo “Cartera CDMX”

3. Selecciona “Agregar credencial” y después “Licencia de Conducir”

4. Verifica que aparezca tu CURP correcta. En caso contrario, actualiza tu registro en la configuración de tu cuenta en la App CDMX

5. Ingresa el número de licencia que aparece en el plástico físico (únicamente el número, sin letra)

6. Se genera documento digital de tu licencia que podrás portar en tu cartera digital y podrás consultarla cuando lo requieras en tu App CDMX



Recuperado de: Secretaria de Movilidad: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/automovil/licencias/licencia-digital-tipo