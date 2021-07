¿Cómo sobrevivir a la carrera de medicina y no morir en el intento? 👨🏻‍⚕️

Por Yesenia Santiago

Medicina no es del todo similar a Grey’s Anatomy o Dr. House, muchas veces en este tipo de series, la ficción supera a la realidad y le dan a la audiencia una idea completamente equivocada sobre lo que realmente significa dedicarse a la medicina en México, pues los estudiantes no miden la presión, la carga de trabajo y el sacrifico que implica esta carrera. Esto muchas veces hace que los aspirantes se frustren y en el peor de los casos, lleguen a desarrollar algún trastorno mental. ¿Sabías que, de acuerdo con un estudio de la UNAM, 1 de cada 10 estudiantes de medicina ha intentado suicidarse? está de miedo, ¿no?

De acuerdo con el Reporte 2018-2019 de la UNAM, de los más de 30 mil aspirantes a la carrera de Medicina, solo el 2% obtuvo un lugar. Lo que la convierte en una de las licenciaturas con mayor demanda en nuestro país. Sin embargo, el Informe de labores de la Facultad de Medicina de la UNAM nos menciona que de este 2% de estudiantes, en promedio, solo la mitad logra titularse, el resto deserta entre el primer y segundo año de la carrera.

Esto se debe a que el aspirante no tiene los conocimientos específicos de orientación educativa y vocacional en el área de la salud, no emplea técnicas de estudio personalizadas que favorezcan su aprendizaje, no saben distribuir bien su tiempo y por consiguiente no cuentan con buenos hábitos alimenticios y del sueño, lo que provoca que sus exceptivas de la carrera no se cumplan, y comiencen a sentirse insuficientes consigo mismo, lo que muy frecuentemente conlleva a que el estudiante sufra de depresión o ansiedad y en el peor de los casos, SUICIDIO.





Toda esta información fue recabada por un grupo de estudiantes de medicina que juntos crearon la Jornada Virtual de Orientación Vocacional, el cual es un evento anual que involucra a médicos generales, residentes y especialistas comprometidos con orientar a los aspirantes y alumnos de esta carrera que tengan incertidumbre sobre su continuidad en la misma.

Por lo que en A Quien Corresponda, platicamos con Gerardo Morales, estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM y fundador de la jornada. Para él, un lema es clave: “el estudiante orienta al estudiante”. Nada como las experiencias personales, las vivencias y la opinión de quienes ya pasaron por aquellos “tormentosos 7 años de carrera”. No es cierto 🙈 pero como ya lo dijimos antes, la medicina implica sacrificio y quienes aspiran a estudiarla deben ser consciente de ello.

Y como cortesía a nuestro público, regaló 50 entradas para quienes deseen formar parte del proyecto y decidir de manera informada su futuro profesional. Escanea el código QR aquí abajo y sé parte de este gran evento. Saludos y gracias por leernos.

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.eventbrite.es/e/2da-jornada-virtual-de-orientacion-vocacional-tickets-162881552107?discount=AQCTVAZTECA