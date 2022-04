El pasado 31 de marzo de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publico a disposición de las contribuyentes herramientas para facilitar presentar tu declaración anual, con nombre de publicación “Presenta tu Declaración Anual 2021 de personas físicas”.

Tú tienes que realizar tu declaración anual si, recibiste ingresos de un solo patrón y dejaste de recibirlo antes del 31 de diciembre, si llegaste a trabajar para dos o mas patrones , si obtuviste ingresos de otra actividad, si obtuviste ingresos por tu cuenta y emitiste comprobantes de honorarios, si obtuviste ingresos por indemnización o jubilación, si obtuviste ingreso por un arrendamiento ya sea departamento, casa o localidad comercial, si realizaste actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, o si realizaste alguna compra de algún bien.

Para generar tu declaración anual necesitas tu RFC, contraseña, e firma y tus datos bancarios en dado caso que tengas saldo a favor.

Tus deducciones aprobadas por el SAT que puedes realizar vienen siendo tus gastos médicos, funerarios, colegiaturas pagadas, lentes ópticos, consultas de nutriólogo y psicólogo, transporte escolar, donativos, caja de ahorro, créditos hipotecarios, cuentas especiales y personales para el ahorro. Para recibir tú devolución deberás de tener un saldo a favor igual o menor a 10 mil pesos, y si en dado caso el monto es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, tambien aplica como deducción siempre y cuando tengas registrada tu cuenta CLABE.

Obtuviste ingresos por salarios de un solo patrón que no excedan de 400 mil pesos, si tus intereses reales no hayan excedido de 100 mil pesos en el ejercicio, si no existió impuesto a cargo del contribuyente en la declaración y el patrón haya emitido un comprobante de nómina y si los ingresos del contribuyente por intereses nominales provenientes de instituciones del sistema financiero y no hayan excedido de 20 mil pesos en el ejercicio, entonces no estarás obligado a realizar tu declaración anual 2021, pero si así lo deseas, puedes presentar tu declaración.

El SAT para resolver tus dudas o apoyarte en tu declaración anual 2021, extendió sus horarios de atención de 08:30 a 18:00 y los sábados 2,9,23 y 30 de abril tendrán un horario de 09:00 a 16:00 hrs.

Recuerda que a partir del 1 y hasta el 30 de abril tienes este tiempo para hacer tu declaración anual 2021.

Para más información consulta http://omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnual2021/Paginas/index.html

Información Obtenida de:

https://www.gob.mx/sat/articulos/presenta-tu-declaracion-anual-2021-de-personas-fisicas?idiom=es

http://omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnual2021/Paginas/index.html

https://www.gob.mx/sat/prensa/declaracion-anual-2021-de-personas-fisicas-015-2022