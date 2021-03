¿El cambio de horario representa un ahorro o solo costumbre?

El horario de verano inicia el domingo 04 de abril y termina el domingo 31 de octubre pero más que una costumbre de solo adelantar o retroceder tu reloj una hora dos veces al año hay más información que debes saber al respecto, ya que existe gran controversia sobre la utilidad de este para un ahorro de energía.

El objetivo que sustenta el cambio de horario es que se pueda bajar el consumo de la energía eléctrica para poder beneficiar al planeta, dicha ley en nuestro país inició por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996, Anunciado en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de modificar y disminuir el tiempo de encendido de la luz para aprovechar la luz natural y ahorrar energía eléctrica, sin embargo, los estados de Quintana Roo y Sonora no se apegan a este cambio por razones de economía y turismo.



Por otro lado expertos alrededor del mundo han comentado que en realidad la afirmación de si ahorra o no energía este acto no se puede comprobar de manera tangible “No he visto a nadie que en los últimos 10 o 20 años haya realizado estimaciones sobre ello de una forma bien estudiada” comentó Ricardo Irurzun, Portavoz del área de energía y cambio climático de Ecologistas en Acción. Por lo cual la acción de este cambio nos lleva a una ilusión de “falsa sensación de que solo por cambiar la hora se ahorra energía cuando se trata de una cuestión bastante discutible” agregó.

Si en realidad el ahorro existe este es muy poco, ya que con la introducción de la tecnología LED y la incorporación a las energías limpias y sustentables, en general se ha reducido más el consumo energético de manera comprobable por estas dos alternativas que por adelantar o atrasar el reloj. De tal manera que fuera de un ahorro verdadero solo se causa “un estrés en nuestros patrones de sueño” comentó la porta voz Irurzun.

En algunos países de Europa ya se ha planteado abolir este cambio debido a que para la población no representa utilidad alguna y en lugar de ello prefieren optar por la mejora de una red de instalación eléctrica más eficiente.

Con respecto a los efectos en nuestro sistema que esto representa, diversos estudios afirman que las reacciones van desde un cansancio notable los primeros días hasta que el resultado de tener una hora menos de sueño aumenta los ataques cardiacos durante las primeras semanas del cambio de horario y que por el contrario disminuía cuando se cambiaba al horario de invierno porque las personas podían dormir una hora más, esto lo revelo un estudio hecho por los investigadores del Instituto Karolinksa de Estocolmo Suecia en 2008.

¿Tú qué opina? ¿Se debería proponer una ley que aboliera este cambio?