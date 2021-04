Los trasplantes de órganos en tiempos de Covid 19

La donación de órganos no es una actividad que no se lleve regularmente a cabo en nuestro país, ya que con cifras de la asociación, la donación de trasplantes cayó un 70.25% con relación al 2019 y ese año ya presentaba una baja de 8.60% con respecto al 2018, en 2020 únicamente se realizaron 2,304 trasplantes y lamentablemente se dejaron de hacer aproximadamente 4 mil 500 trasplantes, sin embargo esta no solo es una cifra, son vidas humanas perdidas.

Con esta idea de urgencia la Asociación Ale, I.A.P se fundó en noviembre de 2004 por las familias Alverde Castro y Castro Careaga, tras la muerte del pequeño Ale, hijo de Luis Eduardo Alverde y Adriana Castro, dentro del dolor ante la pérdida decidieron donar sus órganos como un acto de amor que brindó una nueva oportunidad de vida a seis personas, esta situación aunada a la realidad sobre la donación de órganos en México ha marcado los 16 años de trabajo de la asociación.

Con la misión de tocar la vida de las personas mediante un trasplante para que recuperen su salud y se reincorporen a la vida social, económica si es su caso, familiar y sean felices.

Ser agentes de cambio, aportando la intensidad de nuestro compromiso, nuestra capacidad de organización y de obtención de recursos, así como nuestros altos estándares profesionales para integrar a las familias de donadores y receptores con una red eficiente y efectiva de instituciones médicas, en una comunidad de enlaces con un mismo objetivo, de alto nivel humano y de vanguardia técnica.

La asociación Ale, I.A.P donación de órganos cuenta con los siguientes objetivos





· Bridar asistencia social con medicina de trasplante a personas en situación de vulnerabilidad económica.

· Promover y fomentar en México el derecho a la salud, acceso a servicios de calidad y tratamientos integrales para todos los pacientes.

· Apoyar y coadyuvar en la creación de infraestructura material y humana para la atención adecuada.

· Promover una amplia cultura de la donación de órganos y tejidos.





· incidir en las políticas públicas en materia de salud en beneficio de los pacientes.

Para contactarlos pueden llamar al 55 5626 3708, en redes sociales los encuentran como @aleasociación en Facebook, en Twitter como @aleasociación y en Instagram como @aleasociación, ellos están ubicados en Cordillera de los Andes # 650, col. Lomas de Chapultepec, México CDMX, C.P. 11000