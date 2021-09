Mi nombre es Silvia. “Definitivamente tengo miedo de que algún día ya no despierte”.

Por: Brenda Cervantes

En 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama, INEGI

Con tan solo 32 años de edad, Silvia pide apoyo para luchar contra una enfermedad invisible “Vi mi vida pasar en tan solo un segundo, mi cuerpo estaba aquí pero mi mente estaba divagando cuando recibí mi diagnóstico de cáncer de mama”.

En septiembre del 2020, no solo se daban a conocer casos de covid-19, ya que las muchas otras enfermedades siguen su curso, tal fue el caso de Silvia, quien al no contar con seguridad médica es fecha que no ha podido indicar un tratamiento, a pesar de que ya es atendida en el hospital General de México.





“No tienen idea de lo mucho que me duele, me duele mucho el estómago, las piernas, todo me duele”, son así las batallas que día y noche enfrentar a lado de sus padres, quienes son el pilar que la sostienen

De acuerdo a la OMS y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, se espera que para 2030 los casos de cáncer en México aumenten 44%.

A un año de haber recibido esta triste noticia, Silvia puede notar los cambios en su cuerpo así como en su salud por lo que teme que el cáncer ya esté invadiendo otros órganos y hoy pide ser escuchada para ser atendida.

“Yo tengo ganas de salir, vivir, conocer el mundo, quiero seguir viviendo”.