¿Qué es la red social #BitClout como herramienta financiera?

Actualmente la tecnología financiera ha permitido manejar las #criptomonedas (Medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido) y de las nuevas herramientas para crearlas esta #BitClout una red social que lleva poco tiempo en función, misma que está en la fase beta, significa que se encuentra en periodo de prueba para los usuarios y sus programadores.

Esta red social ofrece que las especulaciones con sus diferentes usuarios se moneticen, su arquitectura es similar a #Bitcoin (marca registrada) pero BitClout, puede soportar datos complejos como post, perfiles, seguidores, características de especulación y mucho más a un rendimiento y escala significativamente más altos.

BitClout se describe a sí misma en su página como una herramienta donde puedes crear tu propia moneda, a partir de tu nombre y apellido, el nombre de tu empresa o un nombre de fantasía, cabe aclarar que es un proyecto totalmente de código abierto y no hay ninguna empresa detrás de ella, es solo monedas y código.

Como una cadena de bloques que tiene su propia criptomoneda nativa, llamada BitClout, la cual se puede utilizar para hacer diferentes cosas dentro de la plataforma, incluyendo un nuevo tipo de activo llamado “monedas de creador” esto hace que cada perfil tenga su propia moneda misma que cualquiera puede comprar y vender esto es lo que son las “monedas de creador” así como se crea un perfil con una cuenta de correo electrónico, puedes crear una moneda.

Misma que al generar los Tokens de cada persona con una cuenta de BitClout puede crear para vender y comprar. El precio de cada moneda sube cuando la gente compra y baja cuando la gente vende.

A decir de sus creadores, si usted piensa que una moneda va a ser más popular entonces usted probablemente hará dinero con ella al comprarla y venderla, si lo compra “temprano”, por ejemplo alguna que tenga un nombre de una personalidad famosa que sigas. Cabe destacar que a la plataforma de BitClout fueron cargados de manera automática los 15.000 perfiles de influencias en Twitter más reconocidas del mundo.

Wireframe globe on abstract binary code background

De tal manera que aunque los usuarios de este top no estén registrados en la plataforma de igualmente se pueden comprar y vender sus monedas.

Tal es el caso del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loog quien descubrió el pasado viernes 2 de abril un perfil de BitClout que usaba su data de Twitter para vender tokens a su nombre. El mandatario del país asiático, por medio de su cuenta de twitter les pidió a los creadores de la plataforma que eliminaran su perfil de manera inmediata por que esta había sido creada sin su consentimiento.

“He descubierto que mi nombre y mi foto de mi perfil de Twitter han sido usados sin mi consentimiento en una plataforma de blockchain para vender su criptomoneda propietaria. Le pido a los creadores del sitio eliminar mi perfil inmediatamente. – LHL.” Comentó

Para ese punto ya había 2.40 tokens en circulación en su perfil, cada uno con un precio USD 357,85 para un valor total de mercado de USD 9.800.



El mandatario no es el único en reclamar a los creadores, ya que Preston Byrne, miembro de la firma de abogados Anderson Kill, Al igual pidió por twitter la eliminación de la cuenta de BitClout. El se lo pidió a Nader Al-Naji quien es el presunto creador de BitClout quien en la cuenta usaba el seudónimo de Diamondhands.

“Querido @nadertheory no tienes mi permiso para usar mi nombre ni semejante para vender shitcoins. Te exijo que elimines esta engañosa y falsa página de tu sitio inmediatamente. Por favor confirma por escrito que la has eliminado”

Aunque Nader Al-Naji no confirmó nada, efectivamente la página de Byrne en BitClout fue eliminada.

Por otro lado Nasdaq publicó un artículo donde Byrne junto con otros abogados de la firma Kill Anderson firmaban una carta con una advertencia legal para Al-Naji. La advertencia fue enviada al supuesto fundador de BitClout.

Sin embargo, esto es más que un aparente robo de identidad, ya que según el sitio las monedas del creador son un nuevo tipo de activo que está vinculado a la reputación de un individuo para que este se capitalice, la plataforma lo describe como la verdadera forma que tenemos como sociedad para comercio de la “influencia social” como un activo.

Entonces el valor de la moneda de alguien debe estar correlacionado con la posición de esa persona en la sociedad. Por ejemplo, si Elon Musk físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano cofundador de PayPal, tiene éxito en el aterrizaje de la primera persona en Marte, su precio de la moneda en teoría debería subir. Y si, al contrario hace un insulto racial durante una conferencia de prensa, su precio de la moneda debería bajar en teoría.

Así, la gente que cree en el potencial de alguien puede comprar su moneda y tener éxito con ellos financieramente cuando esa persona se da cuenta de su potencial los comerciantes pueden hacer dinero compra y venta de los ups.



Por lo que mientras algunas personas piden que se eliminen sus cuentas en BitClout otras como Chamath Palihapitiya, CEO de la empresa de capital de riesgo, Social Capital o Steve Aoki, DJ y productor musical han confirmado sus cuentas ganando un porcentaje de lo que se vende con sus monedas.

Si bien cada persona puede crear su cuenta de BitClout, como se dijo anteriormente, dentro de la plataforma se han recargado 15.000 perfiles Top Influencers de Twitter. Así como paso con el Token de Lee Hsien Loong, aunque los usuarios de este top no estén registrados en la plataforma, de igual manera se pueden comprar y vender sus creator coins.

Según el portal “Los dueños de los perfiles reservados pueden reclamar buscando su perfil y pulsando el botón para tuitear su llave pública de BitClout […] Cuando hagan esto, ellos ganarán el acceso completo a su cuenta, así como un porcentaje de las creator coins asociadas a sus perfiles [..] Solo el dueño de la cuenta de Twitter asociada con el perfil podrá reclamarla.

Para crear tu propia cuenta con tu mail, no es necesario ingresar dinero físico a la app, será dinero virtual que a su vez es real, inicias invertir con dinero que no es propio, no es necesario transferir dinero por lo que hasta ahora el riesgo es cero, hay medios que te pueden prestar para hacer una prueba y conocer el funcionamiento, cabe aclarar que no puede funcionar sin dinero pero no es necesario meter el tuyo propio, para moverte en este mundo virtual.