¿Qué puedo hacer si mi recibo de luz llego más caro de lo normal?

El confinamiento nos ha hecho sobrepasar nuestros presupuestos en diferentes ámbitos, uno de ellos es el consumo de luz, dato que la CFE señalo en aumento como consecuencia de la pandemia, según la institución 15% era lo que representaba en el recibo aparatos electrodomésticos y tecnológicos antes del aislamiento, actualmente se ha elevado a un 80% debido a la situación actual.

Si consideras que tu recibo llegó más alto de lo normal vale la pena reflexionar si has hecho lo posible para ahorrar energía cuando no se está ocupando, posteriormente puedes checar que clase de tarifa es la que tienes en tu recibo de luz comparándolos, ya que la tarifa puede ser el factor, este dato aparece debajo de la fecha de corte, si dice tarifa: DAC probablemente esa es la razón del aumento, dicho rubro aumenta significativamente el costo debido a que no cuenta con el subsidio del gobierno como por ejemplo la tarifa 01.



Otra manera de verificar el aumento del consumo eléctrico es revisar que no tengas fugas de luz, lo que puede pasar en una instalación sin mantenimiento, si tu casa tiene más de 10 años de antigüedad es momento de hacer una prueba, apaga todos los focos y desconecta todo lo que ocupe energía, revisa tu medidor, el disco o el contador debería detenerse, sí no es así es probable que tengas una fuga de energía por lo que se recomienda llamar a un técnico que revise la instalación.

Si ya revisaste dichos datos y aún te parece excesivo el costo puedes meter una queja ante la CFE, misma que no requiere ningún documento y es gratis, puedes hacerla presencial o en línea, si es presencial busca en internet la oficina más cercana, si es en línea te puedes registrar en la página oficial de CFE, entrando con usuario y contraseña, para meter la aclaración te pedirán el número de servicio que se encuentra en tu recibo de luz debajo del nombre y domicilio, posteriormente se deberá llenar un formulario, el sistema te arrojará un número de solicitud para darle seguimiento a tú trámite.

jannoon028 .

Tips para ahorrar energía en casa:

· Apagar las luces al salir del cuarto



· Usa focos LED, duran 80% más que los incandescentes y utilizan 80% menos de energía

· Compra aparatos eléctricos ahorradores certificados por La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)

· Después de cargar tus aparatos eléctricos desconecta los cargadores, ya que siguen gastando energía

· Calibrar bien el brillo y contraste de tu televisor para que consuma menos energía, ya que si lo regulas de manera correcta puedes ahorrar de 30 al 50% del consumo habitual.

· El refrigerador debe estar en 5°G y el congelador en -18°G y se recomienda separarlo de la pared entre 8 cm para evitar que el motor se fuerce

· Limpiar el congelador recurrentemente, ya que si se acumula mucho hielo aumenta la cantidad de energía que el motor necesita para trabajar.

· Instalar paneles solares es una buena forma de ahorrar energía, puedes recuperar tu inversión de 1 a 2 años, dependiendo de cuantos paneles instales.

· Pintar los interiores de color blanco para una mayor refracción de la luz



· Desconectar los aparatos que no se utilicen y que tengan la típica luz LED roja como teles, microondas, estufas, consolas, cafetera etc. si se va a salir de casa y si no las ocupas

· Limpiar los focos, al estar sucios no iluminan lo que deberían, sobre todo los de la cocina

· Apagar el internet en las noches, el router consume más energía que una computadora

· No dejar el radio encendido si no estás en casa