¿Qué te podría pasar si ingieres un Medicamento Caduco?

Primero debemos de ver la importancia de la fecha de caducidad ya que, según la Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, determina que el laboratorio indica la fecha en el cual señala el fin del periodo de vida útil del medicamento durante el cual se garantiza su eficacia y su seguridad, a partir de estudios de estabilidad, donde determina la capacidad de un fármaco, medicamento o un remedio herbolario contenido en un sistema de contenedor-cierre de determinado material, para mantener, durante el tiempo de almacenamiento y uso, las especificaciones de calidad establecidas.

El principal problema es que YA NO TENDRÁ EL MISMO EFECTO EN EL ORGANISMO como si lo hubieras ingerido en fecha apta para el consumo, al contrario, el medicamento NO GARANTIZA LA ESTABILIDAD ÓPTIMA, es decir; la seguridad, la calidad y eficacia se ven dañadas y esto puede ser altamente PERJUDICIAL Y PELIGROSO para tu tratamiento, podrían CRECER IMPUREZAS en el medicamento las cuales son preocupantes ya que hay nuevas impurezas azidas y las autoridades dicen que son mutagénicas, lo que significa que pueden cambiar el ADN de alguien y poner en riesgo la SALUD aumentando potencialmente el riesgo de cáncer.

Debemos de tomar en cuenta que no todos los medicamentos son iguales y reaccionan de la misma manera al degradarse con el paso del tiempo ya que los fármacos están compuestos con moléculas químicas. Cuando se consume el medicamento caducado cuenta con moléculas NO óptimas para el consumo humano creando una REACCIÓN TÓXICA en tu cuerpo y se tendrá que requerir la INTERVENCIÓN URGENTE EN UN HOSPITAL.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tiene claro: un medicamento caducado debe desecharse. Pero, además, también deben tirarse todos los jarabes o sellados (aunque no hayan caducado). Cuando tengas medicamento caducado o que ya no necesites llévalos a los contenedores especiales en cada una de las Unidades Hospitalarias de la CDMX, o bien, al Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos A.C. por sus siglas SINGREM, es el contenedor blanco ubicado dentro de las farmacias, ya que ha sido el lugar elegido por las autoridades sanitarias y medioambientales como el más idóneo.

¡Mata dos pájaros de un tiro!, Cuida de tu Salud mientras también cuidas del Medio Ambiente.



