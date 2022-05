Querétaro incrementa sus casos de COVID 19.

Cuando todo iba bien en los números de casos reportados por el COVID 19. Esta semana en el estado de Querétaro, tuvieron un espontaneo incremento en los casos registrados relacionados a esta enfermedad. Del 21 al 23 de mayo se registraron 60 nuevos casos, de los cuales, en día de ayer fueron registrados 50, esto en un solo día.

Según la Secretaria de Salud de Querétaro, existen 23 pacientes aislados en su domicilio y todos reportan síntomas leves. Erick Ventura vocero organizacional, informó que anteriormente se contaba con cero en la ocupación de camas, pero esto dio un giro, ya que existen cuatro hospitalizaciones derivado a este incremento.

El registro ocupacional de las camas con ventilador no está teniendo datos registrados, lo cual es un buen indicador ya que no se están presentando síntomas graves. Lo que si reitera la secretaria, son los cuidados necesarios para la estabilidad en los contagios del COVID 19.

Es importante recalcar que el vocero organizacional mencionó que en el estado de Querétaro, una buena parte de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna para el COVID 19.

Las recomendaciones para la prevención de esta enfermedad por parte de la secretaria de salud son:

- Lavarte las manos periódicamente con agua y jabón.

- Utilizar de manera frecuente gel antibacterial.

- En caso de toser o estornudar, cubrirte la nariz y boca con un pañuelo desechable, y cubrirte con el ángulo interno de tu brazo.

- Si llegas a tener las manos sucias y no te las has lavado, no toques tu nariz, boca o ojos.

- Utiliza el cubrebocas. Recuerda que el COVID 19, aun no termina. Y una manera de cuidarte es, portar de manera correcta el uso de cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados.

Si llegas a presentar algún síntoma del COVID 19, como dificultad para respirar, dolor de cabeza, tos, temperatura mayor a los 38 grados, entre otros síntomas. Acude a tu medico, y no te automediques.





La Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, te invita en caso de presentar algún síntoma, comunicarte al call center estatal. Que ponen a disposición el numero 4421015205.

Cuida de tu Salud y protege a los demás.

