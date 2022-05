Si no entregas tú constancia de situación fiscal, no te pagaran la quincena.

Probablemente en tú trabajo te solicitaron la Constancia de Situación Fiscal, esto es porque el Servicio de Administración Tributaria solicito a las empresas la actualización de nominas que perciben los trabajadores, donde deberán incluir el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal de quien recibe el comprobante.

Si no entregas la constancia que te solicitaron, tú quincena se verá afectada, ya que la empresa no podrá generar tú nomina y al no hacerlo, no te realizaran ningún depósito en la cuenta bancaria donde recibes el sueldo.

La cedula de identificación fiscal, contiene datos sobre tu identidad, ubicación y características fiscales, de las cuales, este documento se genera para todas las personas sin tener alguna excepción.

Para poder obtener este documento, necesitas ingresar al siguiente link https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal , donde encontraras un botón amarillo “EJECUTAR EN LÍNEA”, posteriormente tendrás dos maneras de ingresar al portal, por medio de tú contraseña o a través de la e.firma portable.

Cual sea la manera en la que decidiste ingresar. El siguiente paso es registrar los datos que te solicita, si ya los tienes pre registrados y están correctos prosigue, pero si están incorrectos tendrás que actualizar tus datos personales. Una vez correctos todos tus datos, genera la constancia de situación fiscal, y listo, ya tienes el documento que te solicitan.

Otra manera de solicitar esta constancia, es de forma física por medio de las oficinas del SAT, aquí te dejamos en link para que consultes las oficinas más cercanas a tu domicilio. https://www.sat.gob.mx/empresas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Cabe mencionar que tendrás que realizar una cita en el SAT si quieres obtener la documentación de forma presencial, https://citas.sat.gob.mx/ , ten a la mano, tú RFC, CURP, correo electrónico y listo, se genera la cita.

Cumple con tus obligaciones fiscales y evita que no te depositen tú dinero.