Soledad y aislamiento social: Un padecimiento del entorno laboral

La soledad y el aislamiento social son un problema de salud pública que afecta día con día a personas de todo el mundo. Estos comportamientos, según el informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM), pueden llegar a generar demencia y otras afecciones graves que se ven reflejadas comúnmente en adultos de 45 años o más que se sienten solos, aunque los adultos mayores de 65 años o más tienen mayor riesgo a estar aislados por enfermedades crónicas, pérdida de amigos y familiares, así como la disminución auditiva.

Aunque ambas situaciones pueden sonar de manera similar, el aislamiento social refiere a tener mínimo contacto con otras personas, ya sean amigos o familiares; mientras que la soledad es la sensación de tener menos afecto y cercanía de lo deseado en el aspecto íntimo por parte de las personas que lo rodean, lo cual proporciona una diferencia entre lo que percibimos a lo que hacemos.

Por ello, cuando la soledad está orientada hacia a riesgos de sedentarismo, surgimiento de adicciones, alimentación inadecuada y modificación en las horas de sueño, se puede considerar un problema para la salud. Es aquí que en el ámbito laboral, las personas que tienen este problema pueden llegar a desarrollar más estrés del que tienen habitualmente y rendir menos en el trabajo, por lo que esto se verá igualmente reflejado en factores económicos.

Por lo anterior, el entorno laboral podría tornarse hostil a causa de que el aislamiento disminuye la creación de relaciones sociales, lo cual está directamente ligado con problemas cardiacos y accidentes cerebrovasculares, esto según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. También, la soledad en las personas con insuficiencia cardiaca se asoció con un riesgo de muerte casi 4 veces mayor, así como un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y 57% de riesgo de visitar sala de emergencias, menciona el mismo centro.

Es por ello que, se recomienda:

· Establecer una rutina en la que se respeten los horarios de trabajo, exista una organización de quehaceres y un horario de comida. De este modo, te mantendrás activo todo el día.



· Comer saludablemente en horarios adecuados.

· Buscar ayuda profesional con el fin de expresar las emociones, ya que la sensación de soledad limitan la búsqueda de contención.

A pesar de que en la actualidad, estos síntomas pueden presentarse comúnmente en trabajadores que laboran en casa y viven solos, ello no significa que se aislarán de la gente que se encuentra en su entorno. Pues tan sólo en México, se tenían registrados a 736 mil 963 hombres y 666 mil 216 mujeres que vivían solos, de los cuales, algunos de éstos habían enviudado o se divorciaron pero estaban en contacto con amigos y familiares, según el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por tanto, el desarrollo de enfermedades mentales no sólo depende de los factores externos, sino también la facilidad de cada persona para contraerlos. De acuerdo con la doctora María del Rocío Sánchez, psicóloga de la UNAM, la genética, lo vivido en el embarazo, la infancia, el neurodesarrollo de cada individuo, etc. Facilitan los padecimientos psicológicos en las personas.