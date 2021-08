UnaVidaSonriendo, el sueño que José Manuel acarició por mucho tiempo

En la familia de José Manuel Cisneros todos han sido mariachis. Él y su padre cantantes de la música ranchera y mexicanos hasta las venas. Después de 33 años de trayectoria, para él la Plaza de Garibaldi es como su segundo hogar, ahí se dice que se reúnen los mejores. Pero en la vida de José Manuel no todo es color de rosa, hace más de 2 años que este férvido cantante no puede desarrollar su profesión, luego de que le fracturaran la mandíbula al intentar defender a un cliente al que lo estaban golpeando. 😱

“Yo llegué a laborar con un cliente, lo estaban golpeando. Obviamente me metí para que no lo siguieran golpeando pero salió toda la banda, todos los delincuentes, me dan una golpiza tremenda” dijo en entrevista.

Él utilizaba prótesis dentales, para operarlo de la mandíbula los médicos tuvieron que lijarlas por completo. Fueron meses de recuperación para José Manuel, difíciles ya que no podía trabajar, pero todavía más complicado fue cuando sintió la necesidad de sus prótesis, las cuales estaban inservibles. Ahí se vino la decadencia, aunado a la pandemia. Hizo muchas cotizaciones con diversas clínicas en todo Ciudad de México, hubo tratamientos que superaban los 80 mil pesos, algo imposible para pagar. 💸

“Desde ahí para acá no trabajo porque no puedo hablar, no puedo comer, ya tengo problemas estomacales porque me paso la comida entera. Y no tengo las posibilidades para poder comprarme las prótesis que necesito, ni arreglarme los dientes de abajo que son 6, porque ya llegaron a la pulpa y ya me duele muchísimo. Son dolores tremendos” reveló José Manuel en entrevista.

Así transcurrieron los meses y José Manuel lo fue perdiendo prácticamente todo. Lo que a la fecha aún más le duele es haber perdido la independencia. Tuvo que dejar de rentar e irse a vivir con una amiga (muy noble, por cierto) que le prestó un cuarto y todas las áreas comunes de su casa. Juntos comenzaron a buscar redes de ayuda y fue así como llegaron con A Quien Corresponda. Solicitaron la ayuda para reunir dinero y pagar las prótesis dentales, así como ortodoncia para los 6 dientes de abajo que están dañados.

Su petición fue transmitida a millones de televidentes en los programas A Quien Corresponda y Venga la Alegría: “Les agradecería en el alma que me echaran la mano. La verdad para poderme integrar a trabajar, que ni siquiera es para descansar, es para volver a mi trabajo que es mi vida. Porque si yo no canto, yo me muero, así de fácil”. A través de la señal de ADN40 y Azteca Uno, respectivamente. 📺🙌🏼

De esa forma logramos el impacto que esperábamos. Por un lado Fundación CEPAMM, una asociación civil inclinada a la atención dental, absorbió el 70% del costo del tratamiento y el resto, lo cubrió el público televidente que envió sus donativos. Citamos a José Manuel en las instalaciones de la clínica, ahí mismo le entregamos el dinero y realizó el pago. Lo siguiente fue casi mágico. Le hicieron las pruebas dentales y mandaron a hacer los ajustes a las prótesis. En los siguientes días deberán entregarle las placas terminadas y luego comenzarán con los trabajos de ortodoncia en los 6 dientes de abajo que necesitan arreglo.

José Manuel estaba emocionadísimo. “Extraordinario, tenía años de no verme sonreír jamás […] Pero ahorita, yo creo me la voy a pasar riendo toda la vida. […] Un agradecimiento con toda mi alma a la gente que me apoyó, al señor Garralda con el programa A Quien Corresponda, a la televisora que es TV Azteca, Venga la Alegría, el señor Sepúlveda por comprender y difundir mi caso.”

Es una sensación extraordinaria el ver a una persona sonreir desde el alma. Agradecer con la mirada y verle los ánimos por salir avante. Como dirían los abuelitos “vamos por todas las canicas” y José Manuel en los próximos días estará listo para regresar a cantar. 🎤👨🏻

¿Qué te pareció esta historia? #HistoriasRealesYSolucionesReales